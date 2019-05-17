BRDO разработал рекомендации для эффективного использования 700 млн грн на интернетизацию украинских школ

Офис эффективного регулирования считает модель децентрализации самой эффективной для прозрачности использования, выделенных правительством средств.

Киев. 17 мая. УНИАН. Офис эффективного регулирования (BRDO) разработал рекомендации для эффективного использования выделенных правительством 700 млн грн на проведение качественного интернета в украинских школах, используя модель децентрализации.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщил глава Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук.

«Есть такой принцип, что в каждом конкретном случае качество использования средств измерять гораздо проще, если это не большой общий проект, а если можно выделить эффекты для каждого отдельного объекта и громады. Это еще одна причина, по которой мы выбираем децентрализованную модель. Конкретно в этом случае, на наш взгляд использование этой государственной поддержки является более выгодной для нас как общества», - сказал он.

По его словам, используя средства государственного бюджета, для аналитического центра было важно стимулировать развитие малого и средне бизнеса, поэтому альтернативным решением является предоставление возможности использования этих средств местным провайдерам.

Кроме того, Гончарук сообщил, что в своих рекомендациях офис взял за основу принцип прозрачности, поэтому для проведения тендера было рекомендовано использовать площадку «Прозорро. Продажи».

При этом, руководитель сектора «IT и Телеком» BRDO Александр Кубраков отметил, что при анализе качества интернета в украинских школах выяснилось, что чем дальше школа находится от большого города, тем менее качественный доступ к интернету, более 1,5 тысяч школ вообще без интернета. В Украине более 14 тысяч школ, которые нуждаются в качественном интернете.

«BRDO разработаны рекомендации по подключению к Интернету для тех заведений, где доступа вообще нет, а также по обеспечению требуемого качества там, где есть необходимость. А это опорные учебные заведения и те, где учатся старшие классы, и имеют подключение менее 100 Мбит/с, и остальные заведений с менее 30 Мбит/с», - сказал он.

При этом он добавил, что после проведения анализа, команда, разрабатывающая рекомендации, убедилась, что нужна децентрализованная модель, потому что средняя стоимость подключения школы у крупного оператора выходила около 40 тыс. грн и выше. В то же время стоимость услуги небольшого оператора составляла 6300 грн.

«Мы рекомендуем все закупки проводить через «Прозорро», подключение поделить на технику и само подключение, каждую школу оформить отдельным лотом, за который могут соревноваться как маленькие, так и большие провайдеры, также обеспечить необходимый параметры подключения», - подытожил он.

По словам руководителя производственного отдела ГУ «Открытые публичные финансы» при Министерстве финансов Украины Людмилы Кучерук, проведя консультации с BRDO и с «Прозорро», управление поддержало инициативу по децентрализации закупок, поскольку реформа доказала свою эффективность.

«Наше предложение было - использовать уникальный код школы в конкретном лоте на закупке «Прозорро», таким образом, предложение по техническому исполнению: одна школа - один лот», - отметила она.

При этом Председатель Правления ИнАУ Александр Федеенко добавил, что для успешной реализации технической стороны необходимо обратить внимание на технические параметры в конкретных школах, а также добавил, что то те провайдеры, которые будут давать доступ к информационным обучающим платформа, должны быть подключены к национальным сетям обмена трафика, которых в Украине три.

Справка. BRDO (Better Regulation Delivery Office) – независимый экспертно-аналитический центр, который финансируется Европейским Союзом в рамках проекта FORBIZ и Иницативы EU4Business. Задачей BRDO является улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины, стимулирование развития предпринимательства и налаживание публичного диалога между бизнесом и властью.