14-16 июня в Ивано-Франковской области состоится II международный форум «Via Carpatia 2019» (фото, видео)

В рамках форума планируется проведение конференции «Круг Винценза» с участием выдающихся общественных и общественных деятелей, политиков из стран Евросоюза, украинских высокопоставленных лиц, а также ряда мероприятий.

Киев. 17 мая. УНИАН. II международный форум Центральной и Восточной Европы «Via Carpatia 2019» пройдет с 14 по 16 июня в Верховине Ивано-Франковской области.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН рассказали народный депутат Украины, инициатор форума «Via Carpatia» Николай Княжицкий; режиссер-постановщик, директор форума Михаил Крупиевский; писатель, издатель, лауреат Шевченковской премии, участник форума Иван Малкович и председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк.

«В этом году мы во второй раз проводим большой форум «Via Carpatia», который будет включать в себя целый ряд культурных мероприятий, презентаций, диалогов, конференций, обсуждений, и, как и в прошлом году, прежде всего - большую конференцию «Круг Винценза», - сказал Княжицкий.

По его словам, в этом году конференция будет посвящена 30-летию падения Берлинской стены.

«Мы будем говорить об изменениях, которые происходят в Европе через 30 лет после этого события, когда фактически Европа перестала быть разделенной между влиянием бывшего Советского Союза и европейским, влиянием США, - когда Европа стала единой», - пояснил депутат.

Княжицкий рассказал также, что на конференцию «Круг Винценза» ожидается приезд выдающихся общественных и общественных деятелей, политиков из стран Европейского Союза, Польши, Румынии, а также украинских высокопоставленных лиц, членов Кабинета министров.

«Будем говорить не только о том, что происходит и будет происходить в Европе, но и о месте Украины в европейском сообществе, о том, что сделано в Украине за последние 5 лет после того, как мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. Будем говорить о будущем Украины, о тех вызовах, которые стоят перед нашей страной сейчас - в новом современном меняющемся мире на наших глазах», - отметил депутат.

Кроме того, по его словам, в рамках этой конференции запланировано обсуждение вопросов экологии, сохранения Карпат, развития трансграничного сотрудничества между Украиной и соседними странами, развития сотрудничества в Карпатском регионе, а также перспектив развития украинской экономики.

«Кроме конференции, мы традиционно имеем большую художественную часть ... Один день будет посвящен украинской поэзии, литературе, еще один день будет посвящен украинской музыке, и будет день, посвященный украинскому театру», - сообщил Княжицкий.

В нынешней программе художественной составляющей форума «Via Carpatia», по его словам, также запланирован показ мюзикла «Гуцулка Ксения» режиссера Ростислава Держипильского.

«14 июня - это будет день театра, 15 июня - будет день поэзии, 16 июня - день музыки», - уточнил директор форума Крупиевский.

Также среди прочего запланированы презентации книг Виталия Портникова, Ивана Малковича, Юрия Андруховича, Сергея Жадана, Василия Жданкина, концерты Соломии Чубай, групп «Джалапита», «Роккоко», «Плач Иеремии» и «Карбидо», а также концерт симфонического оркестра «INSO-Львов». Также в рамках форума состоится традиционный гуцульский фестиваль «Полонинское лето». В последний день фестиваля пройдут премьеры симфонии Мирослава Скорика «Бог Предвічний» и Рождественской симфонии Ивана Небесного.

Спикеры пресс-конференции: Николай Княжицкий, народный депутат Украины, инициатор Форума «Via Carpatia»; Михаил Крупиевский, режиссер-постановщиа, директора Форума; Иван Малкович, писатель, издатель, лауреат Шевченковской премии, участник Форума; Иван Шкиндюк, председатель Верховинского районного совета. Модератор пресс-конференции - Николай Типусяк, член правления ГО «Всеукраинский демократический форум», соорганизатор, II-го Форума Центральной и Восточной Европы «VIA CARPATIA 2019».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/85899