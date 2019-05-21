1 + 1 media запускает социальный проект «Люди Ідей+.#забутипровік» (фото, видео)

В рамках проекта пройдет спецкурс программы стажировки «Ближе к ТВ» для людей старше 50 лет.

Киев. 21 мая. УНИАН. Группа компаний 1 + 1 media инициировала запуск социального проекта, который имеет целью разрушить стереотипы о том, что возраст имеет значение и люди почтенного возраста не способны начинать собственное дело, осваивать новые навыки и генерировать мощные идеи.

Презентация проекта состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

Директор по маркетинговым коммуникациям 1 + 1 media Светлана Павелецкая отметила, что проект «Люди Ідей+.#забутипровік» имеет целью прекратить возрастную дискриминацию и показать, что талант и идейность человека зависят не от возраста, а от вдохновения.

«И это наша задача как работодателей, как коллег, как людей, которые работают вместе, - вдохновлять друг друга независимо от того, сколько кому лет», - сказала она.

Павелецкая рассказала, что по заказу медиахолдинга исследовательское агентство Info Sapiens провело социологическое исследование относительно трудовой дискриминации украинцев старше 50 лет.

«43% людей, принимавших участие в опросе, считают, что возраст влияет на возможность человека творчески решать задачи», - отметила она и добавила, что, по мнению респондентов, чем старше человек, тем хуже это у него получается.

Кроме того, исследование показало, что пожилые люди более склонны нанимать на работу сверстников, а молодые люди не склонны брать на работу людей старше себя из-за того, что они «чувствуют, что им некомфортно будет ими руководить».

«Почти две трети опрошенных считают, что существует тот возраст, когда «уже поздно»: поздно изменить свою профессию, поздно начать свое дело, поздно понять, что ты делал что-то одно, но сейчас мир изменился и ты также способен изменяться вместе с миром. И этот возраст, когда «уже поздно», - это возраст 50-56 лет», - рассказала Павелецкая.

Также каждый третий респондент указал, что был свидетелем, по меньшей мере, одного случая, когда видел, что руководство хуже относится к людям старшего возраста.

Среди прочего, по результатам исследования 48% опрошенных считают, что компании, где работает преимущественно молодежь, достигают больших успехов.

Так, заметила Павелецкая, в проекте «Люди Ідей+.#забутипровік» через рекламу на телевидении и информационные проекты будет подчеркиваться, что «пора забыть о возрасте».

«Мы сейчас уже отсняли фотосессию и серию мотивирующих интервью с тремя группами людей. Первая - это наши сотрудники, потому что мы знаем, что это крутой пример успеха... Во-вторых, это известные люди, лидеры мнений», - рассказала она.

Третьей группой являются люди, которые решились в возрасте 50 лет кардинально изменить свою жизнь, сферу деятельности, работу и достигли больших успехов.

«У нас будет сайт проекта, он наполняется ежедневно. Будут истории людей, экспертные интервью, советы: что делать, как найти работу, как бороться с дискриминацией», - рассказала Павелецкая и добавила, что также планируется провести большую конференцию с мотивирующими спикерами.

В свою очередь, HR-директор 1 + 1 media Лариса Брувер отметила, что в настоящее время в холдинге работают около 2 тысяч человек, 12% из которых - это люди старше 50-ти лет. При этом, подчеркнула она, распределение результатов годовой оценки успешности персонала по возрастным группам показывает, что в группе 50+ они практически ничем не отличаются от группы «до 30 лет».

«Среди сотрудников, которые за последние 12 месяцев начали работать в холдинге, людей старше 50-ти всего лишь 5%. К сожалению, это не потому, что мы не готовы брать, а потому, что сам поток входящих кандидатов в этой возрастной категории достаточно низкий», - констатировала Брувер.

Также она рассказала, что 5 лет назад 1 + 1 media открыла программу стажировки «Ближе к ТВ». За это время компания получила более 8 тысяч резюме, отобрала 300 стажеров, 100 из которых стали работать в компании.

«Сейчас мы запускаем подпрограмму, которая будет нацелена на людей 50+», - сообщила Брувер и добавила, что эта программа стажировки продлится 2 месяца. На каждую из вакансий будут принимать двух стажеров.

Кандидаты на стажировку должны иметь определенный опыт работы в сфере, на вакансию в которой они подаются. Стажеры будут получать специальные стипендии, а после завершения программы стажировки каждый участник представляет свой мини-проект.

Так, в рамках проекта открыты вакансии гостевого редактора в программе «Завтрак с 1 + 1», кастинг-менеджера, копирайтера, литературного редактора TSN.ua, менеджера по корпоративной социальной ответственности, редактора, секретаря ресепшн и сценариста-редактора. Добавить резюме можно будет на сайте проекта.

Официальными партнерами проекта уже стали сайт по поиску работы Rabota.ua, Благотворительный фонд «Жизнелюб» и кадровая компания «АНКОР».

*** Исследование было проведено в апреле среди 800 респондентов методом телефонного интервью (Сати) со звонками на мобильные телефоны (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий). Выборка репрезентативна городскому населению Украины в возрасте 18-70 лет. Статистическое отклонение не превышает 3,46%.

Фото презентации проекта: https://photo.unian.net/rus/themes/85993