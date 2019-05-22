В конце мая в Украине откроется академия грандрайтинга для получения необходимых знаний по развитию социальных идей

Киев. 22 мая. УНИАН. В последние годы в Украине активно развивается социальное предпринимательство для решения социальных проблем, которое на сегодняшний день не регламентируется отдельным законом, в отличие от других европейских стран.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила редактор всеукраинского журнала Ukrainian people, автор более 500 социальных проектов Татьяна Петракова.

«Развитие социального бизнеса в Украине, который стал одним из трендов последних лет, в первую очередь, связано с событиями на востоке Украины, которые способствовали росту общественной активности среди населения…Лидерами в этой сфере остаются США, там эти проекты поддерживает и финансирует государство, а также есть специальные законодательные акты, которые регулируют социальное предпринимательство», - сообщила эксперт.

По ее словам, одним из ярких примеров активной европейской страны с развитым социальным предпринимательством является Германия, в которой насчитывается больше 100 тысяч социальных предприятий, где работает больше 3 млн сотрудников.

«К сожалению, в Украине такого опыта нет, как нет и законодательного подтверждения социального предпринимательства. Но в нашей стране есть очень много возможностей и активных социальных украинцев, которые улучшают нашу жизнь», - отметила Петракова.

В своем выступлении, соучредитель и исполнительный директор благотворительной организации "Благотворительный Фонд "Peli can live", официальный представитель фестиваля LvivMozArt в Киеве Яна Боброва отметила, что еще одной важной инициативой бизнеса является развитие экологических проектов.

«Сейчас мы будем реализовать масштабный проект по спасению 30 гектаров леса в Пирятине, в национальном парке, для реализации которого мы будем привлекать корпоративный бизнес», - сообщила Боброва.

В свою очередь, владелица и генеральный директор Synergy development consulting, эксперт по фандрейзингу и развитию социальных, культурных и бизнес проектов Светлана Олейникова также отметила, что в Украине социальный бизнес не регламентирован законом, однако, несмотря на это, у такого бизнеса есть намного больше возможностей получить финансирование на свое развитие и реализацию проектов, нежели у классического бизнеса.

«Решение проблем объединения или индустрии путем создания таких социальных предприятий, а в нашей стране также распространена эта модель, не регламентирована законом», - подчеркнула она.

Светлана Олейникова также сообщила об открытии в конце мая академии грантрайтинга, где люди смогут получать необходимые знания для развития своих социальных идей.

"Все клиенты, которые к нам приходят, у них один вопрос: каким образом привлечь грантовые средства на такие проекты? Поэтому возникла такая идея - создать академию. Она начнет работать 29 мая», - сообщила она.

В частности, в академии будут функционировать два направления – стратегический фандрейзинг для общественных организаций, для социально-культурных некоммерческих проектов, а также стратегический франдрейзинг и грантрайтинг для коммерческих проектов.

Программа будет продолжаться 10 недель, по итогам которых у участников будет не только готовое проектное предложение, но и стратегия по привлечению грантов.

Владелец и генеральный директор FGK financial group, социальный инвестор Сергей Позняк отметил, что социальная составляющая очень важная часть для построения процветающей экономики Украины.

«Социальный бизнес, как правило, показывает очень неплохие результаты в разрезе рентабельности и скорости капиталооборота, то есть я вижу чисто коммерческий результат вложений в социальные бизнес», - отметил Позняк.

В свою очередь, Chief Business Projects Unit Officer компании Synergy development consulting, эксперт по управлению проектами, фандрейзингу, бизнес - и финансовому консалтингу Ирина Поплавец добавила, что компании, которые при ежегодном пересмотре своих стратегий включают в них общественное развитие, получают двойной или тройной эффект по причине того, что они таким образом привлекают к себе большее количество потребителей и создают более благоприятный климат в самих организациях.

Справка. Инициатор мероприятия Synergy Development Consulting - социальное предприятие, ключевая цель деятельности которого - продвижение культуры устойчивого развития и активизация синергии между общественным, государственным и частным секторами.