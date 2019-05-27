В Киеве 2 июня состоится цветной пробег Kyiv Color Run (видео)

По словам организаторов, суть Kyiv Color Run в том, что любой здоровый человек может пробежать, пройти 3 или 6 км и помочь детям благотворительностью.

Киев. 27 мая. УНИАН. В воскресенье, 2 июня, в Киеве состоится традиционный, уже шестой цветной пробег Kyiv Color Run.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил менеджер Kyiv Color Run по работе с партнерами Игорь Крицак.

"Суть Kyiv Color Run в том, что любой здоровый человек может принять участие в мероприятии - пробежать, пройти 3 или 6 км и помочь детям благотворительностью", - напомнил он.

По словам Крицака, каждый участник получает перед стартом специальную белую футболку от официального спортивного партнера проекта New Balance Украина, стартовый номер и пакет настоящей индийской краски холи, и имеет возможность сделать благотворительный взнос в обмен на эксклюзивную сувенирную продукцию.

"Перед стартом мы выдаем краску холи, люди обсыпаются краской, и это такая веселая традиция. 2 тонны краски привезли из Индии. У нас на сегодня 6 основных цветов. Когда люди обсыпаются краской, у них изменяется настроение на позитивное, и с этим настроением люди пробегают небольшую дистанцию", - сказал Крицак.

По словам организаторов Kyiv Color Run, мероприятие ориентировано как на взрослых, так и на детей. Для детей, которых в этом году ожидается около 500, предусмотрены старты 800, 400 и 200 м с подарками на финише.

После забега участников ждет Color Run Creative awards - церемония награждения в номинациях за лучший костюм, самую большую команду и тому подобное. Также участники примут участие в лотерее-розыгрыше ценных призов от партнеров, флешмобе "Украинский флаг из красок холли". Главным призом лотереи станет билет в любое из направлений с карты полетов генерального партнера мероприятия - авиакомпании Turkish Airlines.

Директор Kyiv Color Run Константин Божко обратил внимание, что старт пробега состоится на Троицкой площади в 10.30 (возле НСК «Олимпийский»). Стартовый городок начнет работу с 8.00.

По его данным, на участие в цветном пробеге уже зарегистрировались уже около 1,5 тысячи человек, но регистрация продолжается и завершится в день самого пробега (записаться можно на сайте мероприятия www.colorrun.com.ua).

"В этом году мы ожидаем большое количество участников. Интересен тот факт, что почему-то всегда в последний момент участники регистрируются традиционно... Динамика роста участников, из года в год их количество увеличивается, она весьма положительная. Ежегодно мы имеем примерно 25- 30% прироста», - отметил Божко.

По его словам, маршрут пробега будет пролегать от Троицкой площади по улице Большая Васильковская в сторону Лабораторного переулка, где участники будут разворачиваться и двигаться в обратном направлении.

В этом году Color Run, кроме Киева, состоится во Львове 22 июня и в Ивано-Франковске 15 июня.

Директор цветного пробега поблагодарил партнеров за помощь в организации мероприятия.

В свою очередь, менеджер по PR Kyiv Color Run Татьяна Василькевич заметила, что в этом году организаторы цветного пробега решили поддержать благотворительный фонд "Ты не один" («1 + 1 медиа»). На осуществление мечты маленьких пациентов будут направлены 100% средств от регистрации на три детские дистанции "Исполни мечту"; 100 грн от каждой корпоративной регистрации; частично средства от сувенирной продукции (листовки, стикеры и т.д.).