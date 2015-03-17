Вахтанг Кикабидзе начал тур по Украине

Киев. 17 марта. УНИАН. Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе начал тур по городам Украины с концертной программой «Мои года - мое богатство», посвященный его 75-летию.

Об этом Кикабидзе сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Турне Кикабидзе началось со Львова, где в понедельник он дал концерт, посвященный героям "Небесной сотни".

На 19 марта запланирован концерт в Киеве, 22 - в Харькове, 24 - в Одессе.

Программа концерта рассчитана на 2 часа 20 мин.

«Концерт состоит из легендарных песен, незабываемая атмосфера, где царит драйв и колорит Грузии и только живой звук»,- сказала представитель компании «Квартал-концерт» Елена Дерюгина.

Отвечая на вопрос журналистов, что бы Кикабидзе спросил у президента России Владимира Путина, если бы у него была такая возможность, он сказал: «Уже пять дней все спрашивают: он жив или нет? По поводу вчерашней фотографии, которую показывали, специалисты написали, что это снято в Таиланде в 2012 году… То, что там что-то происходит - это точно. Безнаказанности не бывает в жизни, это чем-то плохим закончится обязательно».

Кикабидзе считает, что молодежь должна прийти в политику и «ставить страну на ноги».

«Если мы возьмемся за руки, все будет хорошо, ну не может так быть, чтобы Путин все время выигрывал. Главное выдержать первое время, потому что будет очень тяжело», - добавил Кикабидзе.

Он положительно оценил работу в украинском правительстве грузин. «Я всех знаю хорошо и считаю, что у вас очень хорошая команда собралась, могу сказать об этом со всей ответственностью. Они свое дело будут делать, там несколько человек очень интересные, например Згуладзе, большая умница», - сказал Кикабидзе.

На вопрос о том, как он относится к тому, что некоторые украинские исполнители, несмотря на агрессию, дают концерты в России, Кикабидзе ответил: «Я считаю, что если тебя бьют, то после этого не нужно песни петь этому человеку. Это не этично, ты сам себя оскорбляешь». «В погоне за большими деньгами делать вид, что политика отдельно, а искусство отдельно - это неправильно, все взаимосвязано», - добавил он.

Он напомнил, что семь лет не посещал Россию, выражая таким образом протест против российской агрессии. Кикабидзе также сказал, что мечтает о мире. «Самое главное - это мир»,- добавил он.

Он также пожелал украинцам, участвующим в АТО, здоровья и пообещал дать концерт в знак благодарности за то, что они делают для страны.

Говоря о ситуации в Украине, Кикабидзе сказал, что когда у него очень плохое настроение, он включает телеканал «Россия 24». «Там такие вещи говорят, что волосы дыбом становятся. Здравомыслящие люди все признают, что это аннексия украинской территории. В свое время Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - УНИАН) в 2008 году сказал, что Грузия объявила войну России. Ну как здравомыслящий человек может в это поверить - вот такая маленькая Грузия и огромная Россия», - сказал Кикабидзе.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/ukr/themes/55369

Видео-запись пресс-конференции:

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