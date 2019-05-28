Семья задержанной в Грузии украинки Юлии Сусляк вместе с 10 детьми призывает президента Украины Зеленского вмешаться в ситуацию (фото, видео)

Грузинские правоохранители в апреле задержали гражданку Украины Юлию Сусляк, которая пыталась выехать в Абхазию вместе с 10 детьми.

Киев. 28 мая. УНИАН. Семья задержанной в Грузии украинские Юлии Сусляк с 10 детьми призывает президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию и помочь их возвращению на родину.

Об этом родственники Юлии Сусляк и ее адвокат заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, отец Сусляк Иван Трофимченко отметил, что его 37-летняя дочь арестована в Грузии по обвинению в том, что она везла детей якобы для продажи в оккупированный Россией регион Абхазия. Женщина содержится в следственном изоляторе в городе Рустави.

По его словам, Юлия Сусляк вместе со своим мужем Юрием Сусляком до 2017 года жили в Украине и занимались бизнесом.

"Ситуация, о которой они нам не очень сообщали, заставила их покинуть Украину. Они выехали в Россию. Там снимали дом, работали", - сказал Трофимченко.

Он добавил, что потом семья была вынуждена уехать из России, вероятно, из-за нарушения миграционного законодательства.

"Сусляк Юрий, имея товарища из Абхазии, въехал на территорию Абхазии, как считают Россия и Абхазия, через административную границу, но, как считает Грузия - через государственную границу Грузии из Сочи на Сухуми, нарушив законодательство Грузии о временно оккупированных территориях", - добавил Трофимченко.

При этом, по его словам, Юрий Сусляк снял в Абхазии дом и пригласил туда свою жену Юлию с детьми.

"Но она, чтобы не нарушить законодательство, вылетела самолетом из Москвы в Тбилиси, а уже из Тбилиси на автобусе переехала с детьми в Зугдиди, ближе к абхазской границе. Там они обратились в миграционную службу за разрешением на выезд в Абхазию. Они планировали осуществить эту поездку за двое-трое суток, но ситуация сложилась иначе", - добавил отец Юлии.

В частности, миграционная служба в Грузии долгое время не давала соответствующие документы.

Трофимченко сказал, что его дочь оказалась в очень сложной физической и психологической ситуации. За время ожидания она с детьми дважды меняла гостиницу для проживания, а затем сняла дом.

"Однажды к ним приехала полиция и в течение девяти часов проводила допрос Юлии. В это время дети находились в автобусе. Не имея возможности помыть руки, в антисанитарных условиях, дети заболели инфекционными заболеваниями. Их поместили в больницу", - сообщил Иван Трофимченко.

Затем его дочери предъявили обвинение, что она везет детей в Абхазию для продажи. В качестве аргумента, грузинская сторона заявила, что семья имеет 11 детей, а в Абхазию вывозила только 10.

"Правоохранители Грузии сказали, что они уже продали одного ребенка, а остальных везут только продавать. На самом деле, еще на территории России один мальчик - Савва - трагически погиб. Есть все необходимые документы и справки из России, есть свидетели, которые подтверждают этот факт, но грузинская сторона на это не обращает внимания, имея какие-то свои аргументы. Они считают, что ситуация выглядит именно так, что они везут детей на продажу", - сказал Трофимченко.

Сейчас Юлия Сусляк находится под арестом. Ей запрещено общаться с родственниками. Ее удерживают в камере без связи с внешним миром и телевизора. Детей разделили на группы и отдали на содержание в грузинские семьи до выяснения всех обстоятельств.

"Это абсурдное обвинение, потому что и Юля, и ее муж Юра, когда еще поженились, планировали иметь большую дружную семью. Материальные возможности им это позволяли. Они не вкладывали деньги в какие-то драгоценности, дорогие авто, поместья. Все, что зарабатывалось, уходило на детей", - добавил Трофимченко.

При этом мать Юлии Сусляк Ирина Трофимченко подчеркнула, что хочет возвращения в Украину своих внуков и дочери. Она обратилась за поддержкой к президенту Украины и в средства массовой информации. Мать арестованной украинки отметила, что хочет оформить опекунство над детьми.

Вместе с тем адвокат Зураб Тодуа сообщил, что, согласно грузинскому законодательству, Юлии Сусляк грозит наказание от 14 до 18 лет лишения свободы.

"По сегодняшний день ни одного доказательства, я со всей ответственностью заявляю, по делу нет. Ни одного документа, который подтверждает, что она где-то купила этих детей, потом собиралась еще продать", - добавил он.

Адвокат отметил, что 27 апреля 2019 года суд вынес решение, согласно которому Юлию Сусляк взяли под стражу.

Тодуа сообщил, что уже четыре дня находится в Украине и получил доказательства, свидетельствующие о том, что Юлия Сусляк абсолютно невиновна, и с завтрашнего дня представит эти доказательства правоохранительным органам.

Он также отметил, что адвокаты не имеют судебных решений о передаче детей семьи Сусляк грузинским семьям. По мнению Тодуа, дети находятся в грузинских семьях незаконно, коммуникации с детьми нет.

Из-за процедурных нарушений по делу, совершенных со стороны правоохранительных органов Грузии, адвокат предположил, что «в прокуратуре и МВД Грузии, есть люди, которые заинтересованы судьбами этих детей».

Он сказал, что доказательства, изложил на около 80 страницах.

В то же время, адвокат подчеркнул, что главная задача - вернуть детей на территорию Украины, чтобы ими занималась украинская власть.

Также он добавил, что на 20 июня назначено первое слушание этого дела в суде и не исключил, что прокуратура потребует продлить срок содержания под стражей Юлии Сусляк.

В то же время Тодуа отметил, что государственные органы Украины занимают пассивную позицию в ситуации, в которую попала семья Сусляк.

В связи с этим отец Юлии Сусляк, Иван Трофимченко от имени всей семьи обратился за помощью к президенту Украины, Министерству иностранных дел, правозащитым организациям и журналистам с просьбой решить эту проблему и вернуть в Украину детей и их мать.

Отдельно семья Юлии Сусляк написала обращение к президенту Украины, в котором просит "в кратчайшие сроки принять меры реагирования для разрешения ситуации, сложившейся на территории Грузии с малолетними детьми - гражданами Украины, направленные на их безотлагательное возвращение на территорию Украины".

Также семья просит как можно быстрее рассмотреть возможность проведения рабочей встречи под председательством президента Украины Зеленского с привлечением представителей малолетних детей и семьи Юрия и Юлии Сусляк,а также других представителей уполномоченных органов государственной власти Украины.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86122