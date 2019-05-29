Совет общественного контроля при НАБУ отчитался за последний год своей работы (видео)

Завтра, 30 мая все совершеннолетние граждане Украины могут проголосовать на сайте Национального антикоррупционном бюро за пятый состав Совета общественного контроля.

Киев. 29 мая. УНИАН. Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины отчитался за год своей деятельности с момента избрания в 2018 году.

Как сообщили представители СОК на пресс-конференции в УНИАН, текущий, четвертый созыв Совета завершает свою работу на этой неделе.

В четверг, 30 мая, с 9:00 начинается рейтинговое голосование за новый состав СОК на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро. Голосование продлится до 21:00. Один человек может проголосовать один раз, но за 15 любых кандидатов.

Председатель Совета общественного контроля при НАБУ, председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко отметила, что СОК является независимым внешним органом, цель которого - осуществлять над Бюро общественный контроль. СОК состоит из 15 представителей антикоррупционных организаций, которые ежегодно избираются путем онлайн-голосования.

"По нашей субъективной точке зрения, Совет общественного контроля при НАБУ является одним из наиболее эффективных и действенных общественных советов в Украине, и за это мы хотели бы поблагодарить законодателей, наших парламентариев, которые обеспечили целый ряд дополнительных полномочий для Совета общественного контроля при НАБУ непосредственно в законодательстве, регулирующем деятельность НАБУ", - заявила Янченко.

По ее словам, члены СОК дополнительно имеют право делегировать своих представителей в отборочные и кадровые комиссии. "Мы можем делегировать в три комиссии по три наших представителя, то есть фактически девять из 15 членов СОК активно участвуют в кадровой политике НАБУ, проводят собеседования, обеспечивают то, что будущие работники НАБУ будут действительно отвечать самым высоким критериям добропорядочности и будут эффективно работать в рамках Национального антикоррупционного бюро на благо общества и нашей страны", - заявила Янченко.

Кроме того, она сказала, что СОК имеет возможность делегировать представителей в Дисциплинарную комиссию НАБУ, и добавила, что принятие в этом году изменений в регламент работы Дисциплинарной комиссии является одним из общих достижений Совета общественного контроля и международных партнеров Украины. "На сегодняшний день абсолютно все внутренние проверки, расследования, которые проходили независимо от вывода и мнений управления внутреннего контроля - передаются Дисциплинарной комиссии для принятия решений", - сказала она.

"Таким образом, любые проступки или нарушения законодательства, или другие подобные действия работников НАБУ, которые могут вызвать вопросы - они передаются фактически тоже на рассмотрение Дисциплинарной комиссии, куда входят два представителя Совета общественного контроля", - подчеркнула Янченко.

В частности, было проведено 14 заседаний Дисциплинарной комиссии с участием СОК, и по их результатам 9 работников НАБУ привлечены к определенной дисциплинарной ответственности.

Кроме того, СОК имеет полномочия утверждать выводы и предоставлять комментарии к полугодовым отчетам НАБУ, в которых Бюро отчитывается о своей деятельности, о показателях выполнения тех или иных задач.

"Мы в четвертом составе Совета общественного контроля также смогли внедрить ряд новых мероприятий, чтобы улучшить коммуникацию между НАБУ, Советом общественного контроля и обществом", - заявила Янченко.

Она пояснила, что, в частности, было увеличено количество публичных мероприятий - за последний год было проведено не менее 16 публичных мероприятий в Киеве и регионах Украины. Часть мероприятий проводилась в университетах для студентов, в том числе, юристов и студентов общественных наук. Мероприятия проводились и для представителей различных профессиональных сред - журналистов, адвокатов, правозащитников и представителей общественных организаций. На этих мероприятиях СОК пытался обеспечить присутствие детективов НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. "По нашему мнению, это способствует не только непосредственный коммуникации этих представителей правоохранительных органов с обществом, но и также ощущению общей ответственности за уголовные производства, которые расследуются, и которые далее представляются в суде САП как стороной государственного обвинения", - сказала Янченко.

В то же время за последний год усилиями СОК, а также привлеченных аналитиков и юристов была проведена экспертиза так называемых "поправок" к Уголовному процессуальному кодексу народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Она сказала, что эти "поправки" негативно повлияли не только на работу НАБУ, но и на деятельность практически всех правоохранительных органов.

"И тоже одним из таких, едва ли не самых больших достижений Совета общественного контроля, по нашему мнению, является продолжение и эффективное проведение мониторинга судебных дел, которые переданы в НАБУ. За прошлый год был проведен мониторинг 320 судебных заседаний, обработано 150 обращений от граждан и других государственных органов", - сказала Янченко.

В свою очередь, член Совета общественного контроля при НАБУ от платформы "Общественный контроль" Артем Романюков сказал, что СОК должен "отвечать обществу на наиболее больные запросы".

"И один из таких запросов уже несколько лет существует, это, собственно, где посадки? Абсолютно всех интересует, где приговоры по делам, которые ведет НАБУ и САП? И какие судят суды. В отношении этих посадок, и все знают, что их, мягко говоря, немного, то надо разбираться, в чем на самом деле беда", - подчеркнул Романюков.

В этой связи он отметил, что нужно мониторить работу следствия НАБУ, процессуального руководства САП, и работу судов, которые должны на основе материалов САП и НАБУ выносить правосудные справедливые решения. "Как прошло следствие, как идет обвинения в суде, не сачкуют ли прокуроры, ходят ли они на заседание, и убедительны ли в своих выступлениях и т.д., и насколько предвзято или непредвзято работают суды", - добавил он.

Романюков сообщил, что с этой целью для проведения соответствующих мониторингов была наработана эффективная схема во всех регионах Украины. Также во всех регионах были привлечены наблюдатели, которые по наработанной методологии наблюдают за процессами, а затем заполняют специальную анкету относительно увиденного во время мониторинга. Кроме того, наблюдатели снимают на видео процессы, которые видят на судебных заседаниях. Видео выкладываются на официальном сайте СОП в разделе мониторинга судов - https://rgk-nabu.org/uk. Каждый желающий может ознакомиться с этими видео и получить представление, что происходит в судах. На сайте уже есть около 220 видеозаписей с различных судебных процессов.

Романюков также отметил, что Совет общественного контроля сохраняет свою независимость.

В то же время пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира сказала, что НАБУ стало первым правоохранительным органом, при котором был сформирован Совет общественного контроля с помощью интернет-голосования, и Бюро стало первым правоохранительным органом, при котором представители общественности играют определенную роль. И, в частности, дают предложения, как можно улучшить работу антикоррупционного органа в контексте реализации антикоррупционной реформы.

"Надеемся, что следующий состав Совета общественного контроля - это тоже будут активные граждане, представители гражданского общества, которые тоже будут совместно с нами прилагать усилия для того, чтобы коррупции в Украине становилось меньше", - заявила Олифира.

На сегодняшний день для избрания в следующий состав СОК представлены 46 кандидатов из 30 различных общественных организаций, которые борются с коррупцией в Украине. Каждый гражданин Украины, достигший совершеннолетия, может отдать свой голос с целью избрания нового состава Совета общественного контроля из 15 членов. Общественные организации максимально могли подать по три кандидата от каждой.

"Мы призываем общественность быть активными, поддерживать тех кандидатов, которых вы считаете достойными занять должности в Совете общественного контроля. Это будет и ваш голос тоже. Не будьте равнодушными", - призвала Олифира.

По ее словам, в прошлом году за членов СОК проголосовало рекордное количество человек - более 19 тысяч. "Давайте в этом году пересечем границу в 20 тысяч. Призываю завтра всех с девяти утра найти пять минут для того, чтобы онлайн проголосовать за 15 представителей, которые будут контролировать деятельность правоохранительного органа, призванного бороться с коррупцией", - сказала Светлана Олифира.