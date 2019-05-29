Свиноводы могут снизить себестоимость производства свинины до 25 и 15 грн за кг живого веса и меньше благодаря внедрению системы Точного свиноводства – эксперты (видео)

Контроль затрат на производстве в режиме реального времени и другие меры по снижению себестоимости свинины позволят снизить себестоимость выращивания свиней до 25 грн/кг живого веса, а внедрение эффективной системы жидкого кормления свиней – и до 15 грн/кг живого веса.

Киев. 29 мая. УНИАН. Украинские свиноводы могут снизить себестоимость производства свинины до 25 грн за кг живого веса и избежать перерасходов благодаря введению контроля затрат на всех этапах производства и внедрению системы эффективного выращивания свиней Точное свиноводство.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко.

"Себестоимость, которую мы заявили - 25 гривен за килограмм живого веса - не включает в себя откаты, нарушения технологий и фальсификации кормов, ветеринарных препаратов и других факторов, которые приводят к перерасходам на производстве", - сказал Бабенко.

По его словам, рост себестоимости свинины обусловлен тем, что, продавая партию свиней на мясокомбинат, свиноводы, обычно, не знают ее себестоимости, которую в этой области подсчитывают только в конце года.

"Значительно снизить себестоимость выращивания свиней можно благодаря применению систем жидкого кормления и использования отходов пищевой промышленности (молочной, спиртовой, сахарной, пивоваренной) для кормления свиней.", - подчеркнул Бабенко. - "Мы знаем как работать с жидкой кормлением и можем внедрить ее так, как она задумана. Это мы будем делать в проектах Точного свиноводства, где в сотрудничестве с поставщиком оборудования для жидкого кормления будем гарантировать заказчику правильность расчетов и осуществим сопровождение запуска и выращивания с получением себестоимости на таких фермах 15 грн/кг живка."

По его словам, снижение себестоимости при производстве свинины позволит сделать эту отрасль более привлекательной для инвестиций, что в свою очередь будет способствовать строительству новых свинокомплексов, наращиванию поголовья свиней и созданию новых рабочих мест в сельской местности.

Бабенко отметил, что в прошлом году потребление украинцами свинины составило 15 кг на человека в год при минимальной физиологической нормы 30 кг на человека ежегодно из-за роста цен на этот вид мяса вследствие себестоимости производства этого вида мяса.

Кроме того, добавил Бабенко, эксперты Центра повышения эффективности в животноводстве прогнозируют восстановление экспортного потенциала отрасли за счет увеличения спроса на свинину в Китае, а также ее дефицита на мировых рынках и рост мировых цен на эту продукцию в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, стоимость мясной корзины за 2018 год выросла на 11%, до 575 грн. В частности, свинина подорожала на 6% - до 115 грн/кг.