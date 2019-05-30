В Киеве ГС НОРТ и владельцы торговых сетей представили результаты инициативы «Табак - не для детей!» (фото, видео)

За год проведения общенациональной инициативы «Табак - не для детей» в торговые точки были переданы более 9,5 тыс. брошюр, которые содержат нормы по продаже табака несовершеннолетним, а также рекомендации для продавцов.

Киев. 30 мая. УНИАН. В Киеве представители общественного союза «Национальная организация розничной торговли» (НОРТ) и владельцы торговых сетей представили результаты первого года проведения общенациональной инициативы «Табак - не для детей!».

Презентация состоялась на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По словам председателя ГС "НОРТ" Юрия Бондарева, вышеупомянутую инициативу общественный союз начал ровно год назад, 30 мая 2018 года, для предотвращения продажи табачных изделий несовершеннолетним.

По его словам, для того, чтобы лучше понимать потребности продавцов, по заказу НОРТ компания «Kantar Украина» провела опрос среди продавцов табачных изделий.

Директор по работе с ключевыми клиентами «Kantar Украина» Марина Заброда сообщила, что исследование показало, что 60% покупателей демонстрируют недовольство на просьбу показать документы.

Она отметила, что особенно это касается несовершеннолетних, которые часто могут проявлять признаки агрессии.

Кроме того, Заброда отметила, что среди продавцов распространена проблема незнания законодательства о том, какие документы они должны просить для подтверждения возраста и об ответственности продавца за продажу табачных изделий несовершеннолетним.

«Если продавцы в крупных табачных сетях более осведомлены, то ситуация с реализаторами в небольших точках розничной торговли иная - они даже не знают, какие контролирующие органы и по какой процедуре должны их проверять», - отметила она.

По данным исследования, продавцы оправдывали продажу табачных изделий несовершеннолетним и недостаточно тщательную проверку возраста покупателя своим недовольством условиями труда, низкой заработной платой, а также прямой зависимостью своей прибыли от выручки.

«С помощью этого исследования мы смогли сформулировать специальную брошюру с той информацией, которой не хватает продавцам ... Непосредственно в торговые точки передано 9,5 тыс. таких брошюр», - отметил Бондарев.

Заброда заметила, что в компании «Kantar Украины» провели еще один опрос среди 200 продавцов в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. Оно показало, что после проведения такой информационной кампании по всей Украине 96% опрошенных продавцов уже спрашивали возраст клиентов и требовали документы для подтверждения факта совершеннолетия.

Владелец торговой сети «Ганул» Николай Ганул отметил, что его сеть присоединилась к инициативе год назад и уже проводила определенные мероприятия по информированию своих продавцов и предотвращению продажи табачных изделий несовершеннолетним.

По его словам, несмотря на такие меры, некоторые продавцы все равно были в неведении в этом вопросе, но благодаря специальным брошюрам теперь могут проверить и дополнить свои знания.

Ганул также отметил, что большая ответственность за продажу табачных изделий несовершеннолетним лежит в зоне ответственности не только продавцов, но и самих граждан.

«Если у вас попросили документ, подтверждающий возраст, просто предъявите его, без комментариев. Продавец не просто имеет право проверить ваш возраст, он обязан это сделать, если сомневается относительно возраста покупателя», - отметил он.

По словам руководителя торгового дома «ТОРГ СИТИ» Виталия Зубова, несмотря на достаточно развитое законодательство по борьбе с курением несовершеннолетних, некоторые из этих запретов все же «имеют место только на бумаге».

Бондарев отметил, что за год инициатива распространилась на 15 городов: Киев, Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Львов, Днепр, Одесса, Николаев, Херсон, Кропивницкий, Харьков, Кривой Рог, Тернополь, Винница, Житомир.

Председатель НОРТ также подчеркнул, что инициатива и в дальнейшем будет внедряться, и пригласил другие организации и торговые сети к сотрудничеству.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86170