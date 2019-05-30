Зоозащитники требуют расследовать нападение на активиста-участника пикета и привлечь виновных к ответственности

Защитники животных заявляют о бездействии следователя, который расследует дело о нападении на соучредителя общественной организации «Единая планета», посланца доброй воли ПРООН в Украине Павла Вышебабу, в результате чего он потерял зрение.

Киев. 30 мая. УНИАН. Зоозащитники требуют расследовать нападение на активиста Павла Вышебабу - участника санкционированного пикета, который состоялся еще 26 ноября 2018 года возле Окружного административного суда Киева, и привлечь виновных к ответственности.

Об этом президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская и координатор общественного движения «Форум спасения Киева» Оксана Костюкевич заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Серпинская отметила, что 26 ноября прошлого года суд рассматривал иск охотников об отмене приказа Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося в Красную книгу Украины и запрете охоты на это животное.

«Возле здания суда собралось более сотни агрессивно настроенных охотников. Среди них были даже некоторые экс-нардепы. Эта агрессивная стая убийц животных напала на малочисленный, около 20 человек, мирный пикет молодых активистов-зоозащитников из разных организаций. Они грубо толкали девушек и парней, дерзко оскорбляли, угрожали расправой, а потом начали обливать зеленкой. Зеленка попала в глаза Павлу Вышебабе и повредила ему зрение на 50%. Он получил химический ожог одного глаза», - отметила Серпинская.

По ее словам, по факту нападения на активистов полиция открыла два уголовных производства, но в декабре закрыла их с огромным количеством процедурных нарушений.

«Например, свидетели и заявители не были опрошены, видео о нападении не приобщено к делу, медобследование не приобщено к делу», - заявила Серпинская.

Вместе с тем, по ее словам, решение о закрытии дел отменила прокуратура Печерского района, в которую в феврале этого года обратились зоозащитники.

Присутствующий сегодня на пресс-конференции соучредитель общественной организации «Единая планета», посланник доброй воли ПРООН в Украине Вышебаба заявил о бездействии полиции.

«Следователь как не проводил, так и не проводит следственные действия. У нас есть 17 свидетелей, у нас есть видео инцидента с разных камер, есть полицейские, которые присутствовали и идентифицировали охотника, но тут же его отпустили во время акции. То есть позорное бездействие», - сказал он.

В свою очередь Костюкевич добавила, что полиция до сих пор не вызвала никого на допрос по делам о нападении на активистов.

«17 дней назад мы провели пикет возле Печерского отделения полиции с требованиями допросить 17 свидетелей, которые присутствовали на этой акции (в ноябре 2018 года). В письме мы перечислили всех этих людей и передали его в полицию. Но 17 дней лежит наше обращение в канцелярии. Следователь по этому делу за 17 дней не нашел времени сходить в канцелярию, забрать и начать работу», - сказала Костюкевич.

Она подчеркнула, что после обращения зоозащитников в прокуратуру прошло уже три месяца.

Костюкевич отметила, что активисты требуют от правоохранителей расследовать дела и привлечь виновных в нападении на Вышебабу к ответственности.

Серпинская выразила мнение, что на следственные органы может оказываться давление, поскольку охотники имеют "сильное лобби".

В свою очередь Вышебаба подчеркнул, что правоохранительные органы должны привлечь виновных в нападении на активистов к ответственности, поскольку безнаказанность приводит к совершению новых преступлений.

«Мы требуем от полиции совершить действия. Когда люди видят безответственность - они идут дальше. Сегодня химический ожог глаз, а что они совершат завтра?», - отметил он.