Обладательницы титулов Миссис Украина-2018, Миссис Эфиопия-2018 и Миссис Эстония -2018 посетили с гуманитарной миссией школьников в зоне проведения ООС (видео)

Киев. 30 мая. Глава ГО "Розумне майбутнє нації", "Миссис Планета 2018", инициатор акции «Совместное будущее через совместные книги», обладательница титулов «Миссис Планета 2018» и «Миссис Украина 2018» - Анна Горбань, "Миссис Эфиопия 2018" - Фетия Мохамед Сед и "Миссис Эстония 2017" - Трин Линдау посетили с гуманитарной миссией школы в зоне проведения ООС.

Они пообщались с детьми, проживающими на линии соприкосновения, передали им книги и запланировали совместные проекты по оказанию дальнейшей помощи. Ведь дети проживающие на линии соприкосновения в Донбассе, нуждаются в психологической помощи, поскольку часто страдают посттравматическим синдромом.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила Анна Горбань, она обратилась с предложением посетить детей, проживающих в населенных пунктах на линии разграничения, к десяти своим подругам - победительницам конкурсов красоты из разных стран.

"Я была приятно удивлена, что восемь из десяти откликнулись на мое предложение посетить зону, где сейчас идет вооруженный конфликт. Изъявили желание поехать "Миссис Индия», "Миссис Сингапур", "Миссис США", "Миссис Эстония", "Миссис Эфиопия" и другие мои подруги", - отметила она.

А двое - "Миссис Эфиопия 2018" Фетия Мохамед Сед и "Миссис Эстония 2017" Трин Линдау - сумели найти время в своих графиках и 28-29 мая, накануне Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, вместе с Анной Горбань привезли детям в прифронтовые населенные пункты Кленово и Зайцево подарки - более 1 тыс. книг и игрушки.

Горбань отметила, что, общаясь с детьми, была поражена, что у них посттравматический синдром, хотя взрослые - учителя, родители - часто этого не понимают.

Анна Горбань убеждена, что с этими детьми должны работать психологи.

"Я призываю всех признать, что есть такая проблема как посттравматический синдром и бороться за здоровье детей. Есть ряд психологов, которые готовы поехать со мной в зону конфликта и работать с детьми. Педагоги, с которыми я работаю, готовы привезти детей на экскурсию в Киев. Я буду работать также со специалистами на местах (психологами в школах - УНИАН), которые отказываются признавать эту проблему", - заявила Горбань.

Фетия Мохамед Сед, обладательница титула «Миссис Эфиопия 2018» в своем выступлении на пресс-конференции акцентировала: «Тот факт, что и сегодня дети страдают от войны и перемещаются, это то, от чего страдают и Эфиопия, и Украина. И если Украина борется с русскими повстанцами на ее границе, то Эфиопия сталкивается с этническим насилием в стране. В обоих случаях дети становятся крупнейшими жертвами и нуждаются вво сей поддержке, которую мы можем им предоставить. Поэтому необходимы проекты для детей в пострадавших районах, чтобы помочь им справиться с теми травмами, которые они получили из-за войны . И в то же время нужны проекты, которые занимаются детьми-переселенцам и обеспечивают этим детям их основные потребности в безопасном жилье, питании, доступе к базовой медицинской помощи и образовании, чтобы их будущее не было испорчено из-за войны. Поэтому, я считаю, что для Эфиопии и Украины будет большая польза в партнерстве по обмену опытом и помощи друг другу в создании таких проектов, которые помогут всем детям в наших странах, пострадавших от войны обеспечить наилучшее будущее для тех детей, которые станут следующим поколением наших стран».

Официальная страница акции «Спільне майбутнє через спільні книжки» https://www.facebook.com/SpilneMajbutnie