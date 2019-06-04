Кадровый портал hh.ua объявил о ребрендинге и смене названия на grc (видео)

Все изменения будут происходить плавно, в комфортном для всех игроков рынка формате и темпе.

Киев. 4 июня. УНИАН. Международный кадровый портал hh.ua (HeadHunter) проводит ребрендинг и меняет название на grc в связи с трансформацией рынка труда.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua/grc Юлия Дрожжина.

«hh.ua становится grc. Мы берем новое международное имя. Мы планируем расширять сеть наших международных партнеров. Мы обещаем, как и раньше, предоставлять качественный сервис как для работодателей, так и для соискателей. Мы утверждаем за собой роль экосистемы услуг, которая закрывает потребности HR на 360 градусов», - сказала Дрожжина.

По ее словам, с 2016 года рынок труда переживает трансформацию и из рынка работодателя превращается в рынок соискателя. Именно за соискателем последнее слово, он занимает более активную позицию и теперь выбирает, соглашаться или нет на предложение по работе. Уровень конкуренции растет, вследствие чего люди легче меняют работу. Уровень лояльности сотрудников к компаниям падает. Если в 2016 году уровень лояльности составлял 28%, то уже в 2017-2018 годах тенденция стала менее оптимистичной: 12% в 2017-м и 10% в 2018 году.

«Функция HR на современном рынке труда трансформировалась, она не ограничивается только поиском сотрудников, закрытием вакансий. Она заключается в повышении лояльности соискателей к работодателям, повышении вовлечения соискателей, удержании ценных кадров от их перехода в другую компанию или переезда за границу», - отметила менеджер компании.

Она добавила, что новый бренд grc, со своей идеологией и амбициями, призван укрепить роль полноценного ресурса для соискателей и работодателей в самом современном значении. При этом все изменения будут происходить плавно, в комфортном для всех игроков рынка формате и темпе. Доменное имя hh.ua будет работать до конца 2019 года. Работодателям не придется еще раз подписывать договоры, все они будут пролонгированы.

«Мы будем продолжать развивать все направления деятельности, которые мы начали в 2006 году. Вместе с тем, мы будем развивать услуги для соискателей. Планируем создать систему, которая сможет помочь каждому пользователю портала на любом этапе его карьерного пути, включая поиск первой работы, создания первого резюме, прохождения собеседования. Хотим также помочь соискателям, которые столкнулись с проблемой поиска работы в определенном возрасте. Показать все векторы развития, которые необходимы для того, чтобы оставаться на рынке труда востребованным. Также планируем создавать соответствующие ивенты и видеоконтенты», - сказала Дрожжина.

Справка УНИАН. Компания "HeadHunter Украина" (hh.ua), которая была основана в 2004 году - один из первых международных кадровых порталов страны. Отличительной особенностью ресурса было и остается то, что над его созданием работали профессионалы по подбору персонала. На старте своей деятельности hh.ua выбрал своей целью поиск опытных профессионалов на средние и ключевые должности в лучших украинских и международных компаниях. Однако со временем функции HR и требования рынка труда изменялись и трансформировались. А вместе с ними менялся и hh.ua, выйдя в итоге за пределы job-портала. Именно поэтому продолжением деятельности компании стал ребрендинг и ренейминг.