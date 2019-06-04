Эксперты не исключают, что внеочередные выборы в парламент Украины 21 июля могут не состояться (видео)

По мнению политологов, есть две причины, которые могут помешать этим выборам, одна из них связана с работой ЦИК, другая - с обращением в Конституционный суд.

Киев. 4 июня. УНИАН. Эксперты не исключают, что внеочередные выборы в парламент Украины, назначенные на 21 июля, могут не состояться.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала.

«Если говорить о парламентских выборах, то надо начать с того, что сегодня 100-процентной уверенности, что они состоятся 21 июля, на самом деле нет. И есть две причины, которые так или иначе могут или отсрочить эти выборы, или отменить, с точки зрения того, чтобы они состоялись 27 октября», - сказал Бала.

По его мнению, есть две причины, которые могут помешать этим выборам - одна из них связана с работой Центральной избирательной комиссии по подготовке к выборам, другая - с обращением в Конституционный суд о неконституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

«Первое - отсрочить - это вопрос в том, что ЦИК не успевает освоить деньги, которые, кстати, еще не проголосованы - имею в виду, не проголосованы изменения в бюджет, чтобы эти деньги были выделены», - отметил Бала и добавил, что речь идет о заказе и оплате печати бюллетеней и др.

«Второе - это представление в Конституционный суд, и здесь имеем 50/50. Все знают, что у нас Конституционный суд очень гибкий. И никто не уверен - будет решение до 21 или после 21 июля. В любом случае, если решение будет после 21-го, то желательно, чтобы оно было такое, которое не отменяет указ президента. Потому что мы вообще тогда зайдем в тупик», - отметил Бала.

Вместе с тем, отметил он, все политические партии готовятся к этим выборам. «По последней социологии, 4 партии проходят (в парламент - УНИАН). И партия «Слуга народа», которая имеет более 30%, фактически более чем в 3 раза опережает партию, на втором месте», - отметил эксперт.

При этом Бала подчеркнул, что чем меньше партий будет в парламенте, тем больше шансов, что может осуществиться «желание «Слуги народа» единолично сформировать коалицию».

В свою очередь, заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий добавил, что если рейтинг «Слуги народа" не будет падать, то до около 40% голосов избирателей, которые собираются голосовать за эту политическую силу, добавятся мажоритарщики.

«То есть существуют шансы получить 226 голосов в парламенте. В нашей стране за 27 лет такого никогда не было. Всегда было некоторое разнообразие. А когда одна политическая сила будет иметь свое правительство, свой парламент и своего президента, честно говоря, я даже не представляю. В нашей стране это впервые будет. А во-вторых, как оно повернет в нашей ситуации? Хочется верить, что этот молодой человек - либерал и использует весь этот ресурс для того, чтобы изменить страну. А если наоборот?» - прокомментировал Голобуцкий.

По словам Балы, чтобы не допустить формирования большинства одной партии, избирателям надо поддержать другие партии. «И те, кто не определился - бывает там 29-30% - идите и определяйтесь так, чтобы «Слуга народа» не имела большинства. Все зависит от людей, которые пойдут голосовать», - добавил Бала.