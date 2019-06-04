Адвокаты буду добиваться выполнения решения суда и выплаты более 100 млн грн компенсации пострадавшим при пожаре на нефтебазе БРСМ под Киевом (фото, видео)

Суд принял решение в пользу пострадавших, присудив беспрецедентную сумму компенсации более 100 млн грн.

Киев. 4 июня. УНИАН. Адвокаты пострадавших будут добиваться выплаты более 100 млн грн компенсации травмированным пожарным и членам семей погибших при пожаре на нефтебазе БРСМ под Киевом в 2015 году, согласно решению Обуховского районного суда Киевской области.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщили адвокаты потерпевших, ссылаясь на решение суда от 20 мая текущего года.

«Я уверен, что решение суда законно, и мы не позволим существовать БРСМ, пока не будет компенсирован ущерб людям, которые пострадали от этой катастрофы. И мы в состоянии этого добиться», - заявил адвокат потерпевших Александр Лупейко.

По его словам, 20 мая Обуховский районный суд Киевской области принял решение в пользу 12 истцов из числа травмированных пожарных и членов семей погибших при пожаре на нефтебазе БРСМ, присудив беспрецедентную сумму компенсации более 100 млн грн.

Адвокат пострадавших Александр Лупейко также отметил, что кроме того, после длительных судебных разбирательств были удовлетворены иски от сотен местных жителей о возмещении морального вреда за нарушение гарантированного Конституцией Украины права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. При этом суммы морального возмещения для этой категории пострадавших составили от 50 тыс. грн до 1 млн грн.

«Эта нефтебаза находилась в аварийном состоянии, это зафиксировали десятки проверок. Она даже не была введена в эксплуатацию… Правительственная комиссия установила, что ценой своей жизни пожарные смогли предотвратить взрыв склада ракет, который находился совсем рядом с нефтебазой», - пояснил Лупейко.

По словам адвоката Александра Мирошника, который также представлял потерпевших в суде, юридическая работа была осложнена из-за сопротивления правоохранительной системы, которая долгое время не признавала истцов потерпевшей стороной.

«Мы имели дело с мощной коррупционной составляющей, которая не позволяла системе принять справедливое решения, это было обусловлено влиянием собственников нефтебазы на правоохранительную систему. Они говорили о том, что это террористический акт и события независящие от них, но специальная комиссия четко выяснила причину аварии», - сказал он.

По словам Мирошника, правительственная комиссия установила, что пожар не был следствием теракта, а стал результатом нарушений во время изготовления фальсификата в цистерне. Собственники не вкладывали деньги в безопасность нефтебазы, а на цистернах не было систем противопожарной безопасности.

Как отметила адвокат Александра Парамонова, которая также защищала интересы потерпевших в суде, во время судебных разбирательств сторона ответчика в лице БРСМ не признала свою вину и не пошла на контакт с потерпевшими.

«Ответчика не интересовало внутреннее состояние людей, их интересовало, кто отвечает за аварию, и кто сколько денег должен будет отдать. Решение суда было законным, но, к сожалению, пока деньги были взысканы только с одного ответчика, а не с трех. Мы сделали сильный шаг в сторону защиты людей, которые спасли всю страну от такой катастрофы», - подчеркнула она.

Адвокаты потерпевших выразили надежду, что предстоящие апелляционные инстанции будут руководствоваться исключительно юридической составляющей при принятии решения.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2015 года произошёл пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области. В результате пожара погибли 6 человек, 20 человек пострадали. Территория вокруг объекта была заражена токсическими веществами, оказывающими негативное влияние на здоровье проживающих рядом людей.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86241