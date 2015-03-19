Перечень помощников народных депутатов 2007-2012 годов теперь открыт для общественности

Киев. 19 марта. УНИАН. Полный перечень помощников народных депутатов 2007-2012 годов, который долгое время тщательно скрывался от общественности, теперь открыт для всех.

Об этом сообщили на пресс-конференции в УНИАН директор Института Медиа Права Тарас Шевченко, юрист Института Медиа Права Вита Володовская и журналист Ирина Соломко.

"Эта база почти на 500 страницах является уникальной, поскольку раскрывает информацию, которую до сих пор системно скрывала власть. Наш пример еще раз доказывает, что длительная борьба за свои права и общественно важные вещи всегда приносит результаты и стоит вложенных в нее усилий", - отметил Шевченко, отменив, что данная информация открыта благодаря 3-летней судебной борьбе Института совместно с журналисткой Соломко.

Он добавил, что вместе с тем удалось добиться того, что ВР текущего восьмого созыва предоставляет данные о помощниках депутатов на своем сайте.

Соломко сообщила, что еще в 2012 году попыталась получить перечень помощников-консультантов народных депутатов 6-го созыва, однако тогда в предоставлении информации ей было отказано. В течение 3-х лет они пытались заставить аппарат ВР раскрыть эти сведения через суд. После решения Высшего административного суда дело было возвращено на новое судебное рассмотрение, и аппарат ВР, наконец, предоставил полный перечень помощников консультантов депутатов за 2007-2012 годы.

"Верховная Рада Украины - это огромная черная дыра, в которой исчезают десятки миллионов гривен. До сих пор это была очень закрытая структура, - отметила Соломко. - Система помощников - это огромная пиявка, которая ежегодно сосет миллиона гривен. По сути, это механизм трудоустройства друзей, жен, любовниц, детей народных депутатов, которые получают не только заработную плату, но и еще статус государственных служащих и соответствующие льготы. Именно поэтому информация о помощниках так долго и тщательно скрывалась аппаратом ВР ".

Теперь фамилии около 20000 человек, которые в 2007-2012 годах помогали народным избранникам, их представительские полномочия также станут публичными. Скачать архив этой информации можно по ссылке: http://goo.gl/tMVaMe.