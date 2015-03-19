Киев. 19 марта. УНИАН. В этом году кинофестиваль «Открытая ночь» состоится в измененном формате 26-27 июня.

Об этом основатель фестиваля, известный украинский режиссер Михаил Ильенко сообщил во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в этом году «Открытая ночь» пройдет 26-27июня, это будет уже восемнадцатый фестиваль.

В программе фестиваля - просмотр лучших студенческих фильмов из стран Европы, мастер-классы от ведущих украинских и европейских кинематографистов и традиционный фестивальный показ. Как и в прошлом году, фестиваль будет поддерживать холдинг «1 + 1 медиа», а список номинаций будет включать также и телевизионные.

Кино-номинации: игровой фильм, неигровой фильм, анимационный фильм.

ТВ-номинации: специальный репортаж, скетчком/стенд-ап, промо/рекламный ролик.

По словам режиссера, кроме традиционной локации фестиваля в Киеве - Арт-причала, будут организованы полноценные масштабные площадки еще в нескольких крупных городах страны.

«Основная наша площадка будет на Арт-причале в Киеве. Мы синхронно и одновременно с площадкой организуем фестиваль на многих других площадках - в других городах. В прошлом году одновременно и синхронно с фестивалем в Киеве он состоялся на 23 площадках. Современная техника позволяет такой уникальный маневр. Я очень надеюсь, что в этом году фестиваль будет значительно расширен за счет этих площадок. В этом году «1 + 1 медиа» еще отдельно занимается площадками, с которыми будет онлайн связь, и они будут по форме и всем признакам больше всего похожи на ту площадку, которая в Киеве», - сказал Ильенко.

В свою очередь, генеральный директор «1 + 1 медиа» Александр Ткаченко отметил, что в рамках проекта состоится финал питчинга идей, в котором сможет принять участие каждый, кто предложит новаторскую идею телевизионного сериала.

«В этом году мы продолжим наш проект питчинга идей, который будет заключаться в том, что мы объявляем конкурс на лучшие идеи сериалов любых жанров. Тех проектов, которые мы могли бы реализовать. Главным призом этого проекта будет обязательство «1 + 1» победителю снять этот сериал и реализовать идею. Он будет проходить в два этапа. На первом - в виде видеопрезентации, будут приниматься заявки, которые будут отражены на сайте. Из них будет отобрано 30 работ, которые будут участвовать в мастер-классе, а затем 7 работ финалистов будут вынесены на рассмотрение жюри, и среди них будет определен победитель», - сообщил Ткаченко.

Он также отметил, что участие «1 + 1 медиа» в прошлогоднем фестивале «Открытая ночь» заключалось, в частности, в том, что сотрудники «1 + 1» присматривались к молодым талантливым мастерам, которые могли бы присоединиться к производству проектов компании.

«По меньшей мере, с двумя участниками этого фестиваля у нас сложились достаточно продуктивные отношения, и мы продолжаем сотрудничество вне фестиваля и привлекаем их к проектам ... Учитывая те события, которые произошли в последнее время, - просмотр парадигмы импорта российских сериалов и акцент на собственное производство - мы более чем заинтересованы в том, чтобы продолжать эту тенденцию. Поэтому мы призываем все молодые таланты обратить внимание на то, что их возможности сегодня увеличились в разы, и воспользоваться возникшей возможностью для того, чтобы быть увиденными, услышанными и реализовать собственные идеи, таланты и амбиции в реальном и конкретном проекте - питчинг идей - в рамках фестиваля «Открытая ночь»», - сказал генеральный директор «1 + 1 медиа».

В то же время председатель правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимир Лавренчук отметил, что банк в этом году решил усилить свое участие в фестивале «Открытая ночь».

«Большое количество компаний, и наша в том числе, изменили свою политику использования средств. Сейчас почти все рекламные бюджеты идут на те или иные мероприятия, связанные с АТО, переселенцами и тому подобное. Мы компания, которая мало отличается от других ведущих компаний, которые это делают, но есть несколько проектов, где мы решили не изменять, а наоборот - усилить наше участие, и этот проект называется «Открытая ночь». Наша компания, наш бренд считает это для себя хорошим и нужным делом. Я убежден в успехе этого фестиваля, и всегда верю в его необходимую амбициозность», - подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный директор компании «Вавилон», председатель меценатскго совета «Открытой ночи» Андрей Ризоль напомнил, что меценатской совет фестиваля был основан в 2011 году.

«Фестиваль имеет определенный творческий фундамент, организационный фундамент - меценатской совет. Благодаря ему появились надежные партнеры - «Райффайзен Банк Аваль», а также лучший информационный и организационный партнер - «1 + 1 медиа», - сказал он, призвав студентов и опытных кинематографистов приобщиться к конкурсному отбору на фестивале.

Первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Ящишин также отметил важность проведения кинофестиваля «Открытая ночь».

«Фестиваль доказал уже свою жизнеспособность, необходимость и то, что он имеет свое лицо. Понятно, что, как любой организм, он пережил свои кризисы, но он будет развиваться, потому что была заложена очень правильная основа ... Мы будем продолжать поддерживать этот фестиваль. Я хотел бы обратить внимание и на то, что канал «1 + 1», как один из ведущих каналов, очень правильно вывел эту тенденцию, что нужно сейчас среди молодежи, фестивальных открытий, искать себе творческих работников. Это очень правильно. Они это первые начали делать, и я думаю, что эта тенденция будет развиваться, и скоро будет уже конкуренция в этом плане, но первые, как всегда, получают лучшее», - резюмировал он.