Киев. 19 марта. УНИАН. Межфракционное депутатское объединение "Депутатский контроль" призывает граждан сообщать о фактах коррупции членам объединения.

Об этом член МДО "Депутатский контроль" Максим Поляков заявил на брифинге в УНИАН.

"Хочу обратиться к гражданам. Если вы видите какие-либо факты коррупции, пожалуйста, обращайтесь к нам через письма, через Facebook, через другие коммуникации", - отметил Поляков.

В свою очередь сопредседатель МДО Геннадий Кривошея отметил, что целью деятельности "Депутатского контроля" является именно борьба с коррупцией, а не с бытовым взяточничеством, поскольку оно является лишь следствием коррупции, то есть хищения государственного бюджета.

"Наша задача в первую очередь - выявление и противодействие коррупции, потому что взяточничество - это следствие того, что происходит в нашей стране", - сказал Кривошея.