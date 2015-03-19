Глава «Укртранснафты» считает необоснованным свое отстранение от руководства компанией

Киев. 19 марта. УНИАН. Глава госкомпании «Укртранснафта» Александр Лазорко, которого 19 марта 2015 года наблюдательный совет отстранил от исполнения обязанностей руководителя компании, считает данные действия необоснованными.

Об этом Лазорко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Лазорко, основанием для его отстранения может быть только осуществление им какой-либо преступной бездеятельности или нанесение ущерба компании «Укртранснафта».

Как отметил руководитель «Укртранснафты», 19 марта в его кабинет пришли глава набсовета компании Александр Савченко, который также является директором департамента по безопасности НАК «Нафтогаз Украины», в сопровождении около 10 человек. По словам Лазорко, Савченко должен был вручить ему протокол набсовета о временном отстранении от руководства.

«Савченко дал мне заверенную копию протокола с собственной подписью, без подписей членов наблюдательного совета», - сказал Лазорко, отмечая, что в компетенцию набсовета действительно входит отстранение председателя правления «Укртранснафты» по результатам или на период служебного расследования.

«До сегодняшнего дня никакой служебной проверки «Нафтогазом Украины» не осуществлялось, и претензий ко мне со стороны отраслевого министерства (Минэнергоугля – УНИАН) и руководства НАК не было», - подчеркнул Лазорко.

«Я сказал об этом Савченко, который мне ответил: «Вы что Интернет не читаете? Вы же знаете, что есть такой депутат Сергей Лещенко из «Украинской правды», который проводит свое служебное расследование и утверждает, что вы незаконно тратите государственные деньги», - сообщил Лазорко, добавив, что после слов Савченко в его кабинет, выломав двери, ворвались 10 человек.

«Когда я все это увидел, взял вещи и ушел в кабинет финансового директора с тем, чтобы дальше делами занимались представители охраны компании», - отметил Лазорко.

Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», 19 марта наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты". Другим решением набсовет избрал бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника временно исполняющим обязанности председателя правления «Укртранснафты».

Справка УНИАН. «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвига 356, 9 тис.кВТ.