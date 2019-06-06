Архитекторы Украины презентовали проект обновления прибрежной территории реки Лыбидь в Киеве (фото, видео)

В 2015 году 10 тыс. киевлян призвали признать данную территорию зоной экологического бедствия.

Киев. 6 июня. УНИАН. Фонд «Наша Лыбидь», экологи и молодые архитекторы Украины на пресс-конференции в УНИАН презентовали проект ревитализации (обновления) прибрежной территории реки Лыбидь, которую в 2015 году 10 тыс. киевлян призвали признать зоной экологического бедствия.

Архитектор, соавтор проекта Александр Кривенко на презентации представил визуальный проект "Лыбидь, взгляд в будущее" по обновлению местности в пределах улиц Федорова и Ямской, которая находится почти в центре столицы, но сейчас находится в очень запущенном состоянии.

«Проект ревитализации прибережной территории следовало бы назвать реабилитацией. Сам термин «ревитализация» включает очень многое. Но основное - это обновление: обновление реки, русла, и всего того, что находится вокруг», - сказал Кривенко.

По его словам, проект разделен на несколько частей: это озеленение территории – создание ландшафтного парка; составление русла реки, что сейчас является основной проблемой и основой проекта. Для этого необходимо реконструировать бетонный блок, который ограждает сегодня реку, а также создать на разных уровнях бетонные ферды, которые будут формировать русло, в результате чего рисунок реки будет постоянно меняться. Проектом предусматривается также строительство архитектурно-привлекательного мостика между берегами и сооружение оригинального здания Центра интеллектуального развития молодежи на правом берегу реки Лыбидь.

Рассмотрели также финансовые возможности и сроки реализации проекта.

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, председатель наблюдательного совета Фонда "Наша Лыбидь» Виктор Маштабей отметил, что вопрос реализации проекта - это больше вопрос финансов, а не практической части.

«На бюджетные деньги можно рассчитывать только в небольшой части. В свое время я вел переговоры с ЕБРР, есть также Европейский инвестиционный банк. По мере приближения к европейским интеграционным структурам можно начинать вести переговоры. Но тогда нам нужны политические решения. Произойдет это или нет, это уже другой вопрос. Поэтому мы больше рассчитываем на тех людей, представителей бизнеса, которые есть тут», - сказал он.

Кривенко добавил, что максимальный срок осуществления проекта, при благоприятных условиях и наличия финансирования, составит 1-2 года.

В пресс-конференции приняли участие: Виктор Маштабей, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, глава Наблюдательного совета Фонда "Наша Лыбидь"; Сергей Молодов, инициатор, член Наблюдательного совета и меценат Фонда "Наша Лыбидь"; Леся Козенко, руководитель Фонда "Наша Лыбидь"; Александр Кривенко, молодой действующий архитектор, соавтор проекта ревитализации р. Лыбедь; Эдуард Карась, молодой действующий архитектор, соавтор проекта ревитализации р.Лыбедь; Виктор Вишневский, гидролог, доктор географических наук.

Модератором мероприятия выступил Глава правления и ведущий Громадского радио Андрей Куликов.

Организатор: ГС «Фонд «Наша Лыбидь» - неприбыльная общественная организация, главной целью деятельности которой является восстановление водного ресурса, земель и прилегающих территорий рек и других водоемов Украины.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86272