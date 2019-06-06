Фонд «Наша Лыбидь» презентовал проект обновления прибрежной территории реки Лыбидь в Киеве (фото, видео)

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В 2015 году 10 000 киевлян призвали властные структуры признать данную территорию зоной экологического бедствия.

Киев. 6 июня. УНИАН. Фонд «Наша Лыбидь», экологи и молодые архитекторы Украины на пресс-конференции в УНИАН представили проект ревитализации (обновления) прибрежной территории реки Лыбидь.

Архитектор, соавтор проекта Александр Кривенко на презентации представил визуальный проект "Лыбидь, взгляд в будущее" по реконструкции местности в пределах улиц Федорова и Ямской, почти в центре столицы, но сейчас территория находится в запущенном состоянии.

"Речь идет об обновлении русла реки и территории вокруг", - сказал Кривенко.

По его словам, проект состоит из нескольких частей: озеленение территории - создание ландшафтного парка; облагораживания русла реки; строительства архитектурно-привлекательного мостика между берегами и сооружения оригинального здания Центра интеллектуального развития молодежи на правом берегу реки Лыбидь.

Рассмотрели также финансовые возможности и сроки реализации проекта. Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, Глава наблюдательного совета Фонда «Наша Лыбидь» Виктор Маштабей отметил, что вопрос реализации проекта - это больше вопрос финансов, а не практической части.

«На бюджетные деньги можно рассчитывать только в незначительной части. По мере приближения Украины к европейским интеграционным структурам можно было бы начать переговоры о финансовой поддержке данного проекта со стороны ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Но тогда нам нужны политические решения. Произойдет это или нет, это уже другой вопрос. Поэтому пока мы больше рассчитываем на тех людей, представителей бизнеса, которые здесь, в Украине», - сказал он.

Максимальный срок выполнения проекта, при благоприятных условиях и наличии финансирования, составит до 3 лет. При других условиях - гораздо дольше. Однако, Фонд рассчитывает на поддержку Киевской городской государственной администрации и Главного архитектора города Александра Свистунова, которая предоставлялась с самого начала проекта.

В пресс-конференции приняли участие: Виктор Маштабей, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, глава Наблюдательного совета Фонда "Наша Лыбидь"; Сергей Молодов, инициатор, член Наблюдательного совета и меценат Фонда "Наша Лыбидь"; Леся Козенко, руководитель Фонда "Наша Лыбидь"; Александр Кривенко, молодой действующий архитектор, соавтор проекта ревитализации р. Лыбедь; Эдуард Карась, молодой действующий архитектор, соавтор проекта ревитализации р.Лыбедь; Виктор Вишневский, гидролог, доктор географических наук.

Организатор: ГС «Фонд «Наша Лыбидь» - неприбыльная общественная организация, главной целью деятельности которой является восстановление водного ресурса, земель и прилегающих территорий рек и других водоемов Украины.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86272