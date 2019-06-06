В Киеве 20 июня состоится премьера балета «Вий» в постановке Раду Поклитару (фото, видео)

Зрителям будет представлена мистическая история по мотивам повести Гоголя на специально написанную Александром Родиным музыку.

Киев. 6 июня. УНИАН. 20 июня в Киеве в Международном центре культуры и искусств (Октябрьский дворец) состоится премьера балета «Вий» в постановке главного балетмейстера театра «Киев Модерн-балет» Раду Поклитару.

На пресс-конференции в УНИАН Поклитару сообщил, что это первый балет на украинскую тематику в репертуаре театра.

По его словам, он прочитал много произведений украинских классиков перед тем, как остановился на «Вие» Николая Гоголя. Этому выбору также способствовало то, сказал Поклитару, что он послушал написанную на тему «Вия» сюиту Александра Родина, с которым работает длительное время.

«Я послушал и понял, что Родин пленил мое сердце талантом, близким к гениальности. И я сказал: Саша, давай делать «Вия», - сказал Поклитару.

«Вий» - это фантастическая история, это невероятная динамика, это реализм и фантасмагория, это яркие образы», - считает он.

По словам Поклитару, для полноценного представления хронометража сюиты не хватало, поэтому Родин согласился дописать отсутствующие номера.

В свою очередь Родин сообщил, что для записи музыкальной партитуры был привлечен Национальный симфонический оркестр Украины. В записи приняли участие 82 музыканта, использовались также уникальные музыкальные иструменты.

Как сообщил художник по костюмам Дмитрий Курята, это уже 5-й проект, который реализуется совместно с Поклитару.

«Всегда очень сложные задачи побуждают к интересным творческим решениям. Потому что здесь переплетено абсолютно все - трансформации героев, именно на фоне великого автора. Мы, конечно, понимаем, как выглядит Хома, Барышня и все остальные, но у нас много задумок. Если кто-то ожидает традиционный украинский костюм, то он его не увидит, по крайней мере, в классической форме. В то же время, философия, которую я закладывал в создание образов и костюмов, отталкивалась от народного костюма», - прокомментировал он работу над костюмами.

По словам автора видеоконтента Ольги Никитиной, декорации будут минималистическими, одновременно будет использован 3D-видеомаппинг. Художественное оформление спектакля будет, по ее словам, достаточно эклектичным.

«Я стараюсь изо всех сил, чтобы художественное оформление очень помогало и ни в коем случае не шло в противоречие с тем, что вижу в балетной постановке. Оформление для классического театра, наверное, будет необычным, но стопроцентно соответствующим настроению сцены. Очень хочется, чтобы это помогало создавать атмосферу и не отвлекало от главного - хореографии, взгляду режиссера», - сказала Никитина.

По словам Поклитару, зрители увидят полноценный двухактный балет. Главные партии на премьере исполнят Владислав Детюченко (Хома Брут), Елена Салтыкова (Барышня) и Артем Шошин (Сотник). Для интриги он добавил, что ввел в сюжет своих персонажей, в частности девушку Хомы.

«Это будет в Киеве один день, один вечер - состоится премьера балета-фантасмагории «Вий». Мы всех приглашаем 20 июня. И запланировано невероятное количество гастрольных точек по нашей стране. Из того, что точно будет, это 9 июля в Одессе состоится второй показ «Вия». И далее по крупным театрах нашей страны», - сказал Поклитару.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86278