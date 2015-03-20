Украина относится к странам с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом - эксперт

Киев. 20 марта. УНИАН. Украина относится к странам с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии Юрий Фещенко.

«В 1995 году, по критериям ВОЗ, в Украине была объявлена эпидемия туберкулеза. На сегодняшний день эпидемия туберкулеза в Украине преодолена, но наша страна относится к государствам с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. К сожалению, истинного показателя заболеваемости туберкулезом мы не имели и не имеем, потому что определенное количество больных туберкулезом не выявляется. Если посмотреть на данные официальной статистики, то сегодня мы имеем уменьшение заболеваемости по сравнению с 2013 годом (в 2013 году этот показатель был 67,9 на 100 тысяч населения, в 2014 году - 59,5 на 100 тысяч населения)», - сказал Фещенко.

По его словам, в последнее время проблема усугубилась ВИЧ-ассоциированным туберкулезом: среди больных туберкулезом много ВИЧ-инфицированных и наоборот. «Способствует процветанию туберкулеза и диабет. Больные диабетом относится к группе риска в отношении туберкулеза», - сказал Фещенко.

Он напомнил, что туберкулез в основном передаться воздушно-капельным путем. «По данным мировой литературы, среди больных туберкулезом, которые не выделяют и никогда не выделяли бактерий туберкулеза (так называемая закрытая форма), они являются источником инфицирования здоровых людей в 70% случаев. Больной туберкулезом человек, независимо от того, выделяет он микобактерии или нет, является источником инфицирования окружающих», - подчеркнул Фещенко.

По словам эксперта, проблемами во фтизиатрической службе останутся своевременное выявление туберкулеза и эффективное лечение. Наиболее уязвимой группой являются дети, и здесь важна первичная профилактика туберкулеза - вакцинация вакциной БЦЖ в период новорожденности, подчеркнул Фещенко.

Председатель правления фонда «Общественное движение «Украинцы против туберкулеза» Виталий Руденко отметил, что острыми остаются вопросы кадрового обеспечения фтизиатрической службы. По его мнению, ни в коем случае нельзя сокращать должности фтизиатров.

«Большинство фтизиатров - пенсионного возраста. Мы должны быть им благодарны за то, что они стоят на страже здоровья и жизни нашей страны. Если сегодня сократить, разогнать этих специалистов, Украина просто «ляжет». Мы будем предлагать министру здравоохранения Александру Квиташвили сделать экспертную группу специалистов, профессионалов, которые занимаются проблемами туберкулеза, чтобы сделать полную комплексную оценку состояния фтизиатрической службы. Сейчас декларируется переход на амбулаторное лечение. Возможно, это и правильно, но кто будет приносить ей лекарства, как это делается на Западе? Есть риски, что больные бросят это лечение, и могут развиться мультирезистентные формы туберкулеза. Сегодня возникла проблема - в стране более миллиона беженцев, среди них есть и больные туберкулезом. Кто их обсчитывает? Получают ли они лечение? Пока статистики такой нет. Это внутренняя война, и мы будем обращаться к властям с этими вопросами», - сказал Руденко.