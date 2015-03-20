Общественные активисты призывают правительство остановить незаконную застройку возле ядерного реактора в Киеве

Киев. 20 марта. УНИАН. Общественные активисты призывают президента Украины и Кабинет министров остановить незаконную застройку в Голосеевском районе Киева возле Института ядерных исследований из-за высокого риска техногенной катастрофы.

Соответствующее заявление на пресс-конференции в УНИАН озвучил Сергей Петренко, представляющий интересы жителей проспекта Науки, 42.

«Сегодня застройщики, несмотря на все ограничения, пытаются застроить территорию, которая является зоной контроля вокруг действующего ядерного реактора в Институте ядерных исследований по адресу проспект Науки, 47», – сказал Петренко.

По его словам, несмотря на неоднократные обращения общественности практически во все органы власти, государственные органы не выполняют своих обязанностей и никак не препятствуют деятельности незаконных застройщиков.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции руководитель отдела измерительно-диагностических систем Института безопасности атомных электростанций НАНУ Александр Кучмагра, строительство в защитной зоне вокруг ядерного реактора может повлечь за собой экологическую катастрофу ядерного характера.

«Расположенный в институте исследовательский ядерный реактор – действующий, и на данный момент в него загружено ядерное топливо, получены все документы и лицензии на работу и проводятся энергетические пуски этого реактора», – сказал Кучмагра.

По его словам, в зоне предполагаемого строительства жилищного комплекса проходят резервные линии водоснабжения ядерного реактора.

«При работе реактора, в случае любых нештатных ситуаций с основными линиями водоснабжения должны включаться резервные линии водоснабжения и обеспечивать нормальную штатную работу реактора. В случае строительства эти линии будут затронуты, реактор остановлен и прекращены все научные исследования», - отметил Кучмагра.

Он добавил, что непосредственно возле реактора размещены еще две установки института, которые имеют вторую категорию опасности для персонала и окружающей среды. В связи с этим, согласно законодательным положениям обеспечения радиационной безопасности Украины, вокруг данных установок размещается санитарно-защитная зона, в которой запрещено осуществлять строительство высокоэтажных жилых комплексов.

Также в ходе пресс-конференции Анатолий Шаповал, представитель инициативной группы жильцов по ул. Никольско-Слободская, 1, отметил проблему незаконной застройки охраняемой береговой зоны Днепра.

«Начиная с весны 2014 года на территории прибрежной полосы Днепра по адресу ул. Никольско-Слободская, 1 проводится строительство жилищного комплекса «Солнечная Ривьера». Строительство нарушает не только статьи земельного и водного кодекса, но нарушается Генеральный план Киева – это ландшафтно-рекреационная зона общегородского значения», - сказал Шаповал.

По его словам, это не только несет риск экологической катастрофы, но и может спровоцировать инфраструктурный коллапс и обострить транспортную ситуацию в микрорайоне.

Активисты также заявили, что в случае игнорирования правительством проблемы незаконного строительства будут организованы общественные протесты и акции неповиновения.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году общественные активисты провели ряд акций против незаконной застройки Киева и лесопарковых зон, а также против принятия нового Генерального плана столицы.

Весной 2014 года заместитель директора департамента градостроения и архитектуры Киева Андрей Вавриш заявил, что Киев планирует возобновить общественные слушания по вопросам строительства. По поводу необходимости возвращения такой практики во избежание хаотичной застройки столицы неоднократно высказывались также общественники и эксперты, однако никаких дальнейших продвижений в этом вопросе не произошло и по сей день.

В феврале 2011 года был принят Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», который фактически отстранил местные общины от обсуждения проектов застройки. Как заявляла тогда лидер одной из оппозиционных сил в Киевсовете, «если оставить закон в теперешнем виде, то киевляне не будут знать, где ожидать строительные краны, и появление строительных площадок во дворах или зеленых зонах будет полной неожиданностью для общественности».

Справка УНИАН. Ядерный реактор, установленный в Институте ядерных исследований, используется для проведения исследований и научных экспериментов. В частности, в институте производят короткоживущие изотопы для нужд медицины, промышленности и исследуют влияние облучения на конструкции промышленных АЭС.