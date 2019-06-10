ФСБ склоняла украинских моряков к признанию вины, чтобы решение трибунала ООН об их освобождении потеряло смысл - адвокаты (видео)

Адвокат Николай Полозов убежден, что моряки будут освобождены, но он не уверен, что до 25 июня.

Киев. 10 июня. УНИАН. Российская ФСБ склоняла пленных украинских моряков к признанию вины для того, чтобы решение Международного трибунала ООН по морскому праву об их освобождении потеряло смысл.

Об этом адвокат Николай Полозов заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, сейчас все 24 моряка разделены и содержатся в камерах с другими заключенными, а видеться друг с другом могут только в суде.

«Они сидят в разных 24-х камерах с какими разными сокамерниками. У кого-то они нормальные, у кого - не очень. Не стоит забывать, что в отношении отдельных моряков применялись так называемые внутрикамерные разработки, когда подсаживают специального заключенного, задачей которого является либо выведать какую-то информацию, либо навязать какое-то мнение. Также с ними пытались провести так называемые «беседы» оперативники ФСБ. Цель очень проста - склонить их к признанию вины. А если они признают свою вину, то тогда вся внешнеполитическая конструкция разрушается, и тогда решение трибунала теряет смысл. Ведь Россия тогда сказала бы: они признали вину. О чем дальше говорить?», - подчеркнул Полозов.

Как отметил адвокат, моряки держатся и ни один из них не признал вину. «Все они считают себя военнопленными и все надеются на скорейшее освобождение. Они знают о решении трибунала, Россия обязана его исполнить, и надеются, что это произойдет», - сказал Полозов.

Говоря об исполнении РФ решения трибунала, Полозов заявил, что у России есть время до 25 июня на освобождение моряков.

По его убеждению, они будут освобождены, но он не уверен, что до 25 июня.

Полозов также сообщил, что сегодня встречался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Мы как раз обсуждали этот вопрос, но я не буду сейчас рассказывать, что будет, если Россия не исполнит решение трибунала, чтобы российская сторона не подготовилась. Я могу сказать, что неисполнение решения международного трибунала повлечет за собой серьезные последствия для российской власти. И это не только санкции, ведь при решении вопроса об освобождении моряков Кремль учитывает не только решение трибунала, но и ряд внешнеполитических факторов, начиная с встреч с главами государств и заканчивая, условно говоря, возвращением России в ПАСЕ. Поэтому, прогнозируя решение Кремля, необходимо учитывать и внешнеполитические факторы, а не только решение трибунала», - сказал Полозов.

По его словам, российские власти освободят украинских моряков, но будут пытаться при этом сохранить лицо, то есть продемонстрировать, что это освобождение не является исполнением решения трибунала.

Как пояснил Полозов, специально для этого в решении трибунала есть определенная лазейка. По его словам, согласно российскому законодательству, лица, которые обвиняются в тяжком преступлении, могут быть осуждены заочно.

«Уголовный процессуальный кодекс России предусматривает, что дела по тяжким преступлениям могут быть рассмотрены при отсутствии обвиняемых, если они находятся за пределами России. Таким образом, суд предоставил возможность России освободить моряков де-факто, вернув их в Украину, и, не закрывая это дело, получить те судебные приговоры, которые России нужны. То есть, чтобы исполнить решение трибунала, достаточно лишь освободить моряков, а дальше можно выносить любые приговоры, которые Россию устроят», - сказал Полозов.

Вместе с тем, он отметил, что вопрос освобождения моряков в той или иной степени зависит исключительно от позиции одного человека - президента РФ. Он подчеркнул, что в случае, когда Владимир Путин примет решение их освободить, то это займет считанные часы.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения военнопленных моряков и судов.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных. Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.