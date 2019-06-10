Адвокат Полозов: сегодняшнее задержание 8 крымских татар - это продолжение политики запугивания коренного населения (видео)

На сегодняшний день в России количество украинских политзаключенных, без учета военнопленных, уже превышает 100, более 60 из них - это крымские татары.

Киев. 10 июня. УНИАН. Адвокат Николай Полозов считает, что сегодняшнее задержание российскими силовиками 8 крымских татар - это продолжение политики запугивания коренного населения оккупированного Крыма.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя очередные аресты крымских татар на аннексированном полуострове.

"Сегодня в Крыму произошел новый виток репрессий. Российская власть захватила 8 человек. Все они крымские татары, и таким образом, количество украинских политзаключенных, без учета военнопленных, уже превышает 100, а из них более 60 - это крымские татары ", - сказал Полозов.

Адвокат убежден, что таким образом оккупационная власть пытается запугать крымских татар, поскольку ей не удалось получить лояльность к себе с их стороны.

"В подавляющем большинстве их обвиняют в особо тяжких преступлениях - в терроризме, причастности к экстремистским организациям. Ситуация в Крыму остается крайне напряженной, и для меня совершенно очевидно, что российские власти и в дальнейшем будет придерживаться политики репрессий в отношении крымских татар с целью их запугать. Не сумев получить лояльность, поддержку крымских татар, российские власти начали их подавлять", - подытожил Полозов.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников - фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски, во время которых задержали еще семерых крымских татар.

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя планирует в понедельник, 10 июня, избрать всем восьми задержанным крымским татарам меру пресечения.

*** После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию Крыма.

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.