Российский адвокат Полозов отныне будет защищать интересы украинцев в адвокатском бюро «Полозов и партнеры» (видео)

Адвокатское объединение создано, в том числе, и для защиты интересов граждан Украины, которые выехали из оккупированного Крыма, но имеют там ряд нерешенных вопросов как имущественного, так и жизненного характера.

Киев. 10 июня. УНИАН. Российский адвокат Николай Полозов отныне будет защищать интересы украинцев в адвокатском бюро «Полозов и партнеры».

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, он уже получил в Украине адвокатский статус и начал изучать украинский язык.

Также он сообщил, что решил открыть адвокатское объединение в Киеве для того, чтобы защищать интересы граждан Украины, прежде всего жителей Крыма, которые были вынуждены покинуть полуостров, но у которых там оставалась ряд нерешенных вопросов, касающихся многочисленных жизненных и бытовых дел, например, движимого и недвижимого имущества, которое осталось на оккупированном полуострове.

В свою очередь, партнер Полозова по адвокатскому объединению Владимир Кутовой отметил, что адвокатское объединение намерено защищать украинцев прежде всего в уголовном процессе в Украине, в частности, и на временно оккупированных территориях.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что Украина не признает каких-либо сделок российских властей в аннексированном Крыму, Полозов отметил, что несмотря на это украинцам все равно стоит защищать свои интересы в оккупационных судах Крыма. Поскольку их решения, даже негативные, в дальнейшем станут основанием для обращения в международные судебные инстанции, решения которых Россия не сможет игнорировать.

«Возьмем для примера - есть определенное условное имущество. Его же при оккупации не просто отобрали, а чтобы скрыть следы этого преступления, российские власти, приближенные к власти бизнесмены проводили целые цепочки различных сделок, чтобы замести следы, и разматывание этих цепочек можно осуществить только в рамках российской юрисдикции. А в результате можно получить базовые документы, которые Украина, конечно, не признает, но они могут служить основой для принятия решений украинскими судами и для последующего обращения в международные инстанции. Потому что обратиться в международный арбитраж на основании того, что у меня был дом в Крыму, а у меня его отняли - этого будет недостаточно», - отметил российский адвокат.