Эксперты-врачи презентовали в Киеве свою программу реформирования системы здравоохранения в Украине (видео)

При разработке программы авторы руководствовались утвержденной Украинским медицинским экспертным сообществом Концепцией непрерывного развития системы здравоохранения.

Киев. 10 июня. УНИАН. Эксперты-врачи презентовали в Киеве свою программу реформирования системы здравоохранения в Украине.

Наработанные идеи представили на пресс-конференции в УНИАН доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины Екатерина Амосова, соавторы программы трансформации - врач-терапевт, эндокринолог, публицист Наталия Безмен (Бондаренко) и врач акушер-гинеколог, журналист, основатель и редактор интернет-ресурса Trigger Анатолий Якименко.

«Сейчас мы имеем ситуацию неопределенности в Украине. Во-первых, есть незавершенность того, что было сделано за последние два года …. Есть также раскол в обществе по отношению к тем шагам реформы, которые были сделаны», - отметила Амосова.

По ее словам, общество не хочет разрушения сферы в очередной раз полностью и строить что-то новое.

«К сожалению, пока молчит украинское конструктивное экспертное сообщество относительно целостного видения. И, наконец, мы видим паузу от команды нового президента Украины. Поэтому наша небольшая группа хочет представить и привлечь внимание к продукту трансформации здравоохранения», - пояснила Амосова.

Она подчеркнула, что в настоящее время полный текст программы готовится к публикации и вскоре будет обнародован, сегодня же эксперты представляют основные тезисы программы.

"Осознавая важность сохранения социального настроения и нынешние жесткие экономические реалии, сохраняем положительные "врача для каждой семьи" и Национальную службу здоровья, исправляем негативы, предлагаем конкретные и прагматичные дальнейшие шаги, налаживаем консенсус в обществе", - отметила Амосова.

Как заверила Безмен, в программе предложены цели, индикаторы и шаги, направленные на обеспечение населения современной, эффективной и, главное, доступной медициной. Реализация программы рассчитана на 5 лет.

В частности, предлагается создать систему мультиканального финансирования медицины: обязательное государственное солидарное страхование через создание Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) как страховщика; увеличение доли отчислений ВВП в бюджет здравоохранения до 5% вместо нынешних 3%; доплаты объединенных территориальных громад ОТГ - добровольные, а не принудительные, как сейчас; НСЗУ принимает на себя функции по контролю обоснованности расходов на обследование и лечение; больницы становятся государственными/коммунальными некоммерческими организациями и финансируются централизованно через НСЗУ.

«В скандинавских странах, например, на финансирование медицины отчисляется по 50 евроцентов с каждого евро. А бюджет сферы здравоохранения составляет 11-12% от ВВП. У нас в стране отчисления примерно на том же уровне, а бюджет здравоохранения – в 4 раза ниже. Усилия нашей команды направлены на то, чтобы исправить эту ситуацию», - отметил Анатолий Якименко.

Безмен обратила внимание, что программа предусматривает трансформацию ургентной медицины (скорой помощи).

«У нас есть ситуация, когда скорая помощь катает пациента по городу и его не берут ни в одну больницу, потому что не могут определиться, чей именно это пациент, и кто будет его лечить», - отметила она.

В этой сфере, по словам эксперта, предлагается отказаться от отделения экстренной, от неотложной помощи, от парамедиков.

«Мы должны начинать с того, что ургентная помощь должна оказываться всем бесплатно, финансироваться из госбюджета через НСЗУ. Причем ургентная помощь - имеется в виду не только помощь на месте, транспортировка и поддержка жизнедеятельности во время транспортировки, а имеется в виду и оборудование, содержание и полностью вся медицинская помощь на стационарном этапе», - сказала Безмен.

Также она отметила необходимость восстановления медицинской логистики, статистики и обратила внимание на то, что для обеспечения качества медицинской помощи должны быть утверждены стандарты и критерии оценки выполнения этих стандартов и повышена роль профильных медицинских ассоциаций в лицензировании врачей и разработке государственных стандартов.

Натали Безмен подчеркнула и важность разработки и принятия закона «О защите прав пациентов».

«Мы должны сохранить доступность узкоспециализированной помощи населению и определиться с приоритетами. Первый приоритет - это ургентная помощь, второй - повышение зарплаты врачей и медработников, нормирование их нагрузки. А уже дальше мы можем идти по определению приоритетов в медицине планового лечения и финансировании Института общественного здоровья», - добавила эксперт.

Относительно трансформации амбулаторной первичной помощи сообщалось, что программой предлагается: снять ответственность за неотложную помощь с семейных врачей/терапевтов; установить страховой взнос от НСЗУ, который на 100% должен покрывать себестоимость оказания медицинской услуги амбулаторией, включая амортизацию оборудования и коммунальные платежи; привести в норму формирование зарплаты медиков в коллективных договорах с администрацией автономизированных предприятий.

Безмен подчеркнула, что при разработке программы авторы основывались на утвержденной Украинским медицинским экспертным сообществом (УМЭС) Концепции непрерывного развития системы здравоохранения.

«Мы предлагаем УМЭС нашу программу трансформации как вариант того плана, о котором шла речь недавно, что его надо сделать. Мы приглашаем к сообсуждению и участию, и готовы сотрудничать со всеми», - отметила эксперт.

Участники пресс-конференции выразили надежду, что эти идеи будут обсуждены в широкой экспертной среде с конкретными конструктивными предложениями.