Киевский медицинский университет открывает кафедру пластической, реконструктивной и эстетической хирургии (видео)

Новая кафедра будет готовить специалистов и разрабатывать стандарты качества пластической хирургии в Украине.

Киев. 12 июня. УНИАН. Киевский медицинский университет открывает кафедру пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, хирургической косметологии с курсом основ частной врачебной практики.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Киевского медицинского университета Александр Поканевич.

«Мы анонсируем открытие нашей 23-й кафедры - кафедры пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, хирургической косметологии с курсом частной врачебной практики. Очень приятно, что для этого процесса нам удалось объединить лучших выдающихся специалистов в сфере пластической хирургии из Украины и создать эту кафедру», - сказал он.

Поканевич уточнил, что кафедра уже утверждена решением Ученого совета, а учебный процесс для студентов начнется с 1 сентября.

«Для последипломной сферы обучения мы уже начинаем с завтрашнего дня работать и набирать людей на тематическое усовершенствование. То есть, это уже будет возможно в ближайшее время», - отметил руководитель вуза.

В свою очередь, заведующий кафедрой пластической, реконструктивной и эстетической хирургии КМУ Андрей Харьков отметил, что на современном этапе развития медицинского сообщества воплощается много различных технологий, в том числе и роботизированных и IТ-технологий.

«Поэтому, для нас очень важно для потенциальных курсантов, врачов, которые должны учиться на нашей кафедре в университете, делать акцент на то, чтобы развивать креативность, лидерские качества, образность мышления и современное видение с концентрализациею мета-навыков, с развитием таких сложных направлений деятельности ..., которые стыкуются между несколькими фундаментальными дисциплинами», - подчеркнул он.

Так, для разработки модели кафедры были использованы новейшие методологические подходы, которые позволят готовить современных специалистов, среди которых: знание психологии современного пациента, юридические принципы безопасности практики, владение digital-ресурсами, разработка и воплощение в жизнь стратегии создания бренда современного врача, селекция лидеров в медицине и умение совместить собственные и мировые научные исследования, медицинский МВА.

Заведующий кафедрой также рассказал, что одной из форм обучения на кафедре будет «fellowship».

«Fellowship - это обучение полгода, год или два года, который будет адекватный резидентуре ... Также есть такие формы, как тематическое усовершенствование, мастер-классы и семинары», - пояснил Харьков.

В то же время, отметил он, для совершенствования практических навыков специалистов студентам и врачам необходимо предлагать cadaver-мастер-классы.

«Имеется в виду работа на трупном материале на той территории, где это возможно ... Если это невозможно в Украине, то мы буде отрабатывать эти практические навыки на биоматериале, который отождествляется с кадавром. А все, чему мы можем научиться на зарубежных мастер-классах в Турции и в Европе, мы будем использовать эти возможности также», - сказал Харьков.

Он добавил, что кафедра будет профильной и включать в себя все фундаментальные разделы пластической хирургии. На кафедре будут работать 3 профессора, 4 доцента и 5 ассистентов. Планируется обучать около 200 врачей в год.

Как отметили участники пресс-конференции, хотя специальность «хирург пластический» и включена в классификатор профессий, но паспорта специальности и стандартов качества и протоколов в Украине не существует. Отсутствуют также определенные критерии сертификации и контроля качества выполненных хирургических процедур.

Так, предполагается, что новая кафедра выступит инициатором улучшения унифицированных протоколов и стандартов качества в пластической хирургии. Еще одной целью создания новой кафедры является беспристрастный профессиональный рейтинг специалистов по специальности «пластическая хирургия», который сможет помочь, как пациентам при выборе хирурга, так и владельцам клиник, которые будут ориентироваться на профессиональный уровень врачей.