В Киеве 19 июня состоится финал Всеукраинского проекта для женщин "Новая жизнь" (видео)

За звание лучшей из лучших в финале будут соревноваться 9 конкурсанток из разных уголков Украины в возрасте от 25 до 40 лет, занимающихся собственным развитием и социально важными проблемами современного общества, которые хотят изменений в жизни и в мире.

Киев. 12 июня. УНИАН. В Киеве 19 июня состоится финал Всеукраинского проекта для женщин "Новая жизнь" по развитию личности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила идейный вдохновитель и основатель проекта "Новая жизнь" Ирина Оськина.

Гала-вечер участников проекта "Новая жизнь" с церемонией награждения пройдет в Tao Event Hall. За звание лучшей из лучших в финале будут соревноваться 9 конкурсанток из разных уголков Украины в возрасте от 25 до 40 лет. Это женщины с активной гражданской позицией, занимающиеся собственным развитием и социально важными проблемами современного общества, которые хотят изменений в жизни и в мире. Они в течение нескольких месяцев работали с экспертами проекта над своим преобразованием.

Для подготовки участников организационный комитет "Новая жизнь" объединил более 20 экспертов - одних из лучших специалистов Украины и мира в сферах beauty, wellness, fashion, психологии и спорта, которые разработали для конкурсанток специальную программу подготовки к финалу. Из их числа сегодня присутствовали на пресс-конференции, в частности, режиссер-постановщик и эксперт Ирина Дюденко; эксперт, парикмахер-стилист Вячеслав Дюденко; эксперт и телеведущая Светлана Вольнова.

Оськина рассказала, что в проекте могла попасть любая женщина, которая готова перевоплощаться, готова посещать ступени активности в рамках эксклюзивной программы проекта.

«19 июня у нас будет топ-4 победительниц, которые максимально «перезагрузились», перевоплотились. Победительница будет выбрана по результатам голосования, у нас сейчас открыто народное голосование, а также у нас будут уважаемое жюри и эксперты. Участницы получат баллы отдельно от экспертов, у которых они проходили этапы подготовки. Все баллы будут суммироваться. Каждая победительница получит титул, в зависимости от того, как она смогла раскрыться на проекте», - рассказала Оськина.

Она обратила внимание на то, что проект не только помогает женщинам-участницам развивать себя, но имеет и социальную миссию - помощь детям из малозабезпечних семей.

«У нас есть вклад, обязательный для участниц - он покрывает видеоматериалы и часть отчисляется на социальную помощь. Но у нас все доступно», - отметила основательница проекта, подчеркнув, что главное для потенциальных участников - это желание меняться, чтобы двигаться вперед.

По ее словам, заявки на участие в следующем проекте можно будет отправлять сразу после нынешнего финала. Как и в этом году, будет 4 этапа отбора.

Оськина также сообщила, что финалистки этого года станут экспертами следующего проекта и будут принимать участие в отборе следующих участниц.

Она поблагодарила партнеров проекта, которые поддержали инициативу и готовят подарки для победительниц.

В пресс-конференции приняли участие: Ирина Оськина, основатель и автор идеи Всеукраинского проекта "Новая жизнь"; Вячеслав Дюденко, эксперт проекта, парикмахер-стилист, владелец салона Dyudenko ART of hair; Ирина Дюденко, режиссер программы, стилист, хореограф-постановщик; Светлана Вольнова, эксперт проекта, телеведущая; Галина Шуляк, эксперт проекта, руководитель проектов фитнес-клиники Aurum; участницы проекта «Новая жизнь».