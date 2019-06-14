День Отца в Украине впервые официально отметят 16 июня (видео)

Третье воскресенье июня - именно в этот день установлен Указом Президента Украины №274 / 2019 от 18.05.2019 года для празднования Дня Отца.

Киев. 14 июня. УНИАН. После официального введения празднования Дня Отца на государственном уровне участники инициативы решили изменить название на "Отец 24/7" и в дальнейшем заниматься популяризацией темы важности роли отца в семье и помогать мужчинам ее осознать.

Также, участники гражданской инициативы по внедрению Дня Отца подвели итоги 12-летней работы.

Как было отмечено на пресс-конференции в УНИАН, история праздника в Украине началась в 2001 году.

По словам исполнительного директора ГО «Международный центр отцовства» Сергея Цветкова, именно в тот год общественное объединение женщин впервые подняло вопрос о необходимости официального установления Дня отца.

«А в октябре 2006 года «Международный центр отцовства» начал общественную инициативу «День Отца», стартовавшей со сбора 10 тысяч подписей от граждан Украины под обращением к президенту с просьбой ввести официальный праздник. В течение следующих 12 лет продвижения этой инициативы неофициальное празднование дня отца обрело популярность в большинстве областей Украины, и по состоянию на 2018 год, кроме общественных объединений, к празднованию присоединились 14 городских советов и 13 облгосадминистраций», - отметил он.

Также Цветков подчеркнул, что благодаря 12 годам деятельности инициативы произошло объединение усилий общественных и государственных органов исполнительной власти в преодолении кризиса отсутствия отца, кроме того, популяризация важности роли отца в семье и обществе стала частью государственной семейной политики.

По его словам, инициатива стала катализатором развития национального движения за ответственное отцовство и семейные ценности, а также внедрила культуру празднования Дня отца в общественную жизнь страны.

В частности, благодаря деятельности инициативы 8 мая Кабмин одобрил проект указа президента о праздновании Дня отца, а 18 мая президент подписал соответствующий документ.

По словам президента ОО «Международный центр отцовства» Александра Марченко, всего к инициативе по введению Дня Отца присоединились уже более 70 общественных организаций.

Марченко добавил, что после официального введения празднования Дня Отца на государственном уровне, участники инициативы решили изменить название на «Отец 24/7» и в дальнейшем заниматься популяризацией темы важности отца в семье и помогать мужчинам осознать важность своей роли.

Как отметил начальник Службы по делам детей и семьи исполнительного органа Киевского городского совета Валерий Танцюра, главной целью праздника является выражение благодарности отцам и укрепление отношений между детьми и отцами.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба отметил, что от 40% до 50% всех детей Украины проживают в неполных семьях в составе мать-ребенок, и даже в полных семьях мужчины значительно уступают женщинам в вопросах ухода за ребенком.

Он отметил, что отсутствие отца в жизни ребенка делает его более уязвимым для попадания в социальные группы риска, о чем свидетельствуют как зарубежные, так и отечественные социологические опросы, в соответствии с которыми от 70% до 95% взрослых, которые составляют различные группы риска (алкоголизм, склонность к насилию, заключение за тяжкие преступления) - это люди, которые либо выросли без отца, либо в жизни которых отец был эмоционально отсутствующим или жестоким.

По словам Кулебы, проведенные в Украине опроса также свидетельствуют, что очень незначительный процент детей обращается за поддержкой в сложных ситуациях именно к отцу - это всего 1% (к матери - 30%).

«Это шокирующая цифра, которая означает, что мужчинам нужно больше внимания уделять детям, понимать свою роль и ответственность в воспитании», - подчеркнул он.

Председатель правления ГО «Центр «Развитие демократии» Элла Ламах подчеркнула необходимость введения специальных программ, которые бы касались ответственного отцовства и материнства. «Мы немножко виноваты перед мужчинами, которые являются ответственными папами, что не ввели День отца на государственном уровне ранее, и должны уделять больше внимания именно воспитанию мужчин, которые готовятся быть папами. Ответственность за воспитание детей - это обязанности на равных для двух родителей», - сказала она.

Участники инициативы отметили, что предоставление празднику официального статуса позволит скоординировать инициативы государства и общественного сектора в направлении популяризации важности роли отца.

В пресс-конференции приняли участие: Николай Кулеба, уполномоченный президента по правам ребенка; Александр Марченко, президент ГО «Международный Центр отцовства»; Валерий Танцюра, начальник Службы по делам детей и семьи исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), Элла Ламах, глава правления ГО «Центр «Развитие демократии»; Сергей Цветков, исполнительный директор ГО «Международный Центр отцовства»

***ГО «Международный центр отцовства» - это негосударственная неприбыльная организация, основанная в 2003 году с целью положительного влияния на состояние семьи в современном обществе через привлечение мужчин к ответственному отцовству. В 2006 году «Международный центр отцовства» учредил общественную инициативу по празднованию в Украине Дня Отца, объединив вокруг этого праздника более 70 общественных и религиозных организаций по всей стране.