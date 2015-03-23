Гражданин России незаконно отобрал бизнес в Украине, принадлежавший погибшему в зоне АТО предпринимателю, - адвокат

Киев. 23 марта. УНИАН. В Кагарлыкском районе Киевской области преступники завладели аграрным предприятием "Русава-К", воспользовавшись гибелью основателя компании Марка Пославского в Иловайском котле.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал писатель, общественный и политический деятель, народный депутат Украины I, II, IV-VI созывов Владимир Яворивский.

По его словам, предприятие, контрольным пакетом которого владел Пославский, незаконно присвоил гражданин РФ.

«После смерти Марка, компашка из Кагарлыкского района организовала фальшивое собрание, на котором фактически были сфальсифицированы все документы, что якобы Марк за несколько дней до своей смерти приезжал в Киев (из зоны АТО), участвовал в собрании и фактически состоялось дарение фирмы ... взял это имущество человек, имеющий российское гражданство и проживающий в Крыму - Леонид Мосийчук», - рассказал Яворивский, отметив, что на основанию не заверенного в нотариате протокола собрания регистратор государственного имущества зарегистрировала нового владельца.

В то же время Яворивский отметил, что, согласно заключению Киевского независимого судебно-экспертного учреждения, в протоколе собрания стоит подпись не Пославского, а другого лица. «Это официальное заключение со всеми тонкостями исследования почерка», - отметил Яворивский, отметив, что Пославский не участвовал в собрании, поскольку в то время был на фронте.

Он также сообщил, что после этого было направлено коллективное депутатское обращение в правоохранительные органы и Минюст.

В свою очередь, генеральный директор аграрной компании «Русава-К» Владимир Бортник отметил, что, несмотря на то, что он является совладельцем общества, ни в одном из протоколов об этом не говорится.

«Я совладелец этого общества, а из протоколов я куда-то исчез. Меня выбросили из совладельцев, потому что якобы я на собрание не явился. Это нонсенс ... О том, что я уже не собственник, я узнал случайно от налоговой», - рассказал Бортник, подчеркнув, что не нужны никакие экспертизы для того, чтобы понять, что подпись Пославского является поддельной.

«Абсолютно не нужно даже никаких экспертиз, чтобы понять, что подпись Марка Пославского - поддельная. Преступники действовали таким образом, что перерегистрировали предприятие 5 февраля, когда прошло более полугода после его смерти ... Когда мы добились, чтобы Минюст направил туда проверку, то комиссия сделала однозначное заключение, что регистратор не имел права даже рассматривать эти документы, а не только перерегистрировать фирму. Вы понимаете, как цинично может твориться в государстве - можно прийти с бумажкой чистой, напечатать, что угодно, дать взятку регистратору, и любой актив может перейти в чужие руки», - сказал он.

В свою очередь адвокат Роман Литвинов отметил, что данная ситуация является классической схемой рейдерского захвата предприятия.

«Мы наблюдаем классическую схему рейдерского захвата предприятия, когда путем грубой подделки внутренних документов предприятия его владельцами становятся неизвестные, которые не имели никакого отношения к этому предприятию ... Грубый рейдерский захват этого предприятия происходил путем совершения действий не одним или двумя лицами, а, по нашему мнению, организованной преступной группой. Это лица, которые регистрировали на себя предприятие и которые сейчас фигурируют как руководители данного предприятия, государственный регистратор, который регистрировал эти документы, адвокаты, которые противостоят сегодня нам в судах и поддерживают преступную линию законности захвата этого предприятия. Злоумышленники даже не пытались сделать подписи Марка Пославского похожими на оригинальные ... Они даже не похожи. Не нужно быть экспертом, чтобы сказать, что эта подпись не принадлежит Марку Пославскому», - отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что в настоящее время лица, захватившие предприятие, пытаются вести переговоры с Бортником через его представителей.

«Лица, которые захватили предприятие, пытаются все время вести переговоры с Владимиром Бортником. Он лично не желает с ними общаться, поэтому есть его представители, которые проводят с этими людьми переговоры. В этих переговорах люди не скупятся, они имеют определенный бюджет, и они используют его для подкупа тех государственных учреждений, которые будут им необходимы для того, чтобы на максимально длительный срок предприятие оставалось у них под контролем ... Человек, который сейчас является директором предприятия ООО «Русава-К», представителям Бортника откровенно заявляет, что предлагает определенную сумму для того, чтобы Бортник согласился продать предприятие со всеми активами», - рассказал Литвинов, отметив, что линия защиты пытается этому противостоять и вернуть корпоративные права, которые были незаконно отобраны.

В свою очередь, народный депутат Украины от «Самопомочи» Павел Кишкар отметил, что обеспечением безопасности от рейдерских захватов может быть только публичность.

«Такая публичность реализована, в частности, в Швейцарской конфедерации, когда, даже находясь на территории Украины, вы можете с легкостью узнать, что вы и впредь останетесь владельцем той или иной компании. Именно эта публичность является бесспорной, известна всем. И без вашего официального выступления у вас никто право собственности не отнимет », - сказал он.