Эксперты считают, что настоящие рейтинги партий можно будет увидеть не раньше июля (видео)

По мнению Алексея Голобуцкого и Виталия Балы, избирательная кампания ведется вяло, поскольку большинство ее участников ожидают выборов в парламент в октябре.

Киев. 18 июня. УНИАН. Эксперты считают, что настоящие предвыборные рейтинги партий можно будет увидеть не раньше июля.

На пресс-конференции в УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала заявил: "Я считаю, что до июля можно пытаться манипулировать социологическими исследованиями. Потому что в июле можно будет дать совсем другие цифры, объяснив, что кто-то провел очень мощную избирательную кампанию, а кто-то, наоборот, провальную, поэтому так отличаются цифры. В июле мы реально будем понимать, какова поддержка тех или иных политических сил".

По словам Виталия Балы, первые десятки избирательных списков "выглядят неплохо, но пока недостаточно информации по остальным лицам в списках".

"Надо ждать решения Конституционного суда (по указу президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля - УНИАН). Кампания избирательная ведется сейчас довольно вяло, и думаю, когда будет решение Конституционного суда, то она станет более динамичной, и мы услышим о разных списочниках и о разных политических силах», - отметил эксперт.

Вместе с тем, по мнению Виталия Балы, новому парламенту будет очень трудно работать, "потому что, как мне кажется, говоря о списках, компетентность людей вызывает очень много вопросов".

В свою очередь, заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий считает, что "большинство игроков ожидают выборы в октябре", он не помнит такой вялой избирательной кампании. "По состоянию на 18-е число мы не знаем конкурентов от большинства политических сил. Никто не выставляет ... Остался реально где-то месяц, а в большинстве округов кампания еще не началась", - пояснил он.

В то же время, прогнозируя результаты выборов, ссылаясь на последние данные соцопросов, Алексей Голобуцкий не исключил "единоличного большинства" в новом парламенте. "Слуга народа" может иметь в новом парламенте 226 голосов. Если такую будет показывать динамку далее ... Но 226 голосов - это серьезный вызов и для Зеленского, и для общества, и для страны ", - сказал эксперт.