Киев. 24 марта. УНИАН. В Украине представлен национальный социальный проект «Форум гражданского образования», миссия которого заключается в подготовке украинцев к жизни в настоящем гражданском обществе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор проекта «Академия навыков» Мария Богуслав.

По ее словам, в рамках Форума гражданского образования предусмотрена реализация различных интерактивных мероприятий, позволяющих объединить людей по темам, которые в настоящее время являются наиболее острыми в обществе: противодействие коррупции, соблюдение прав и свобод, системное сотрудничество общественности и власти, развитие ОСМД, социальное предпринимательство .

Кроме того, в рамках Форума гражданского образования будут организованы телемосты между Украиной и странами Евросоюза, США, Канадой, Австралией с участием ведущих экспертов и лидеров общественного мнения.

«Миссия Форума гражданского образования состоит в построении демократического общества, основанного на знаниях. Именно от знаний и качественных навыков зависит умение людей конкурировать на рынке труда, представлять себя и развивать свою собственную страну и гражданское общество», - сказала Богуслав.

Она сообщила, что в рамках форума планируется отснять 100 видеолекций на различные темы, разработать тысячу тестов, провести 10 семинаров и пять телемостов.

«У нас уже есть партнеры из других стран, которые будут развивать определенные вопросы в рамках проекта», - сказала Богуслав.

По ее словам, целевой аудиторией проекта являются жители городов и студенты. «У нас нет ограничений по возрасту, по регионам. Наше стремление - покрыть как можно больше целевой аудитории», - добавила она.

Как сказала Богуслав, проведенное «Академией навыков» в феврале 2015 социологическое исследование показало, что за последний год почти на 40% выросло количество активных людей, которые рассчитывают на собственные умения. Она отметила, что до Революции достоинства таких людей было 13%. «Но этим людям все равно не хватает конкретных механизмов и технологий, и именно этим механизмам мы будем обучать», - сообщила Богуслав.

Для участия в проекте уже зарегистрировались 4,5 тыс. человек. «Главной целью проекта, кроме учебы, является финальный результат : трудоустройство, нахождение партнеров, единомышленников по определенным темам», - сказала Богуслав.

«Мы планируем, что наша база данных интеллектуалов может стать фактически кадровым резервом государства», - добавил председатель Украинского молодежного форума Станислав Куценко.