60% ВИЧ-инфицированных пациентов умирают вследствие туберкулеза - эксперт

Киев. 24 марта. УНИАН. 60% ВИЧ-инфицированных пациентов умирают вследствие туберкулеза.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный врач Киевского городского центра СПИДа Александр Юрченко.

Он подчеркнул, что эпидемия ВИЧ-инфекции подталкивает эпидемии туберкулеза в показателях численности.

«На сегодняшний день 60% людей с ВИЧ-статусом умирают из-за туберкулеза. 73% пациентов с 4-й стадией ВИЧ-инфекции, то есть стадия СПИДа, больны туберкулезом. Мы не можем сказать, что мы на 100% охватили больных с совмещенной инфекцией - ВИЧ и туберкулез - антиретровирусным лечением. 10% таких больных не получают своевременного антиретровирусного лечения. Это связано с проблемами стигмы таких больных, сотрудничества служб, которые занимаются больными с ко-инфекциями. Лечение туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией имеет отличия от общего - вирус ВИЧ-инфекции также является гепатотропным, он поражает печень, другие органы и системы. Надо больше ресурсов, чтобы избежать других побочных реакций от препаратов, чтобы поддержать организм», - сказал врач.

По словам директора программ и проектов киевского городского отделения ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Елены Святюк, проблема туберкулеза в Украине остается весьма острой. Она отметила, что эта болезнь угрожает не только асоциальным группам населения, но и любому из рядовых граждан.

«В Киеве в шести медицинских учреждениях мы реализуем проект по уменьшению стигмы и дискриминации больных с ВИЧ и туберкулезом. Часто бывает так, что человек из группы риска является еще и потребителем наркотиков. Поэтому отношение к ним не очень положительное. Поэтому и назначение лечения такому человеку происходит не на должном уровне. Наш проект направлен на то, что мы преодолеваем негативное отношение медицинских работников к группам риска. Мы работаем с медицинскими работниками, формируя у них толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным людям, группам риска. Мы хотим поднять вопрос человечности. Лечение туберкулеза - это длительный процесс. Иногда - до трех лет. Если не лечить туберкулез у ВИЧ-инфицированных людей, такой человек не будет жить», - сказала Святюк.

По ее мнению, и пациент, и врач должны быть ответственными, потому что встречается немало случаев прерывания лечения туберкулеза. «Эти люди нуждаются в социальном сопровождении, поддержке и помощи», - убеждена Святюк.

В свою очередь, врач-фтизиатр 1-й туберкулезной больницы Киева Татьяна Турчиновская заявила, что на сегодняшний день в противотуберкулезных заведениях отношение к больным туберкулезом и сопутствующими патологиями существенно улучшилось.

«Больные противотуберкулезными лекарствами обеспечены - как первого, так и второго ряда. Лечение должно быть четко контролируемо лечащим врачом. Самостоятельный прием или отмена противотуберкулезных препаратов опасны для больного», - сказала Турчиновская.

По ее словам, показатели заболеваемости туберкулезом в Украине снижаются.

Также Турчиновская подчеркнула важность профилактики этой инфекционной болезни - это здоровый образ жизни и регулярное медицинское обследование при возникновении определенных симптомов.