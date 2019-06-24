Эксперты и юристы призывают владельцев агрохолдинга "Агромарс" провести экологический аудит и компенсировать убытки от загрязнения окружающей среды (видео)

В уголовном производстве против агрохолдинга "Агромарс" статус потерпевших получили более 300 местных жителей, но в конце 2018 года были вынесены индивидуальные постановления о лишении их этих статусов.

Киев. 24 июня. УНИАН. Юристы и експерты призывают владельцев агрохолдинга "Агромарс" (ТМ «Гавриловские курчата») провести экологический аудит предприятия, выплатить компенсацию пострадавшим и компенсировать убытки от загрязнения окружающей среды вследствие создания птичьего могильника в урочище "Каланча" Вышгородского района Киевской области.

Об этом сообщил глава юридической фирмы "Императив плюс" Александр Лупейко на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы хотим, чтобы люди жили в безопасной окружающей среде. Поэтому мы будем требовать, чтобы "Комплекс "Агромарс" согласился на независимый внешний аудит под контролем общественных организаций. А после этого контроля общественных организаций был разработан комплекс соответствующих мер по экологизации предприятия. Людям, которые стали на защиту своих прав, был компенсирован моральный ущерб за то, что они живут на этой территории", - сказал Лупейко.

По словам Лупейко, на сегодняшний день на производственных мощностях предприятия отсутствуют очистительные сооружения, а вместо надлежащей утилизации на ветсанутильзаводах мертвая птица и отходы производства сотнями тысяч тонн захораниваются в полях и пустырях региона.

При этом, в уголовном производстве против агрохолдинга "Агромарс" статус потерпевших получили более 300 местных жителей, которые заявили гражданские иски о возмещении морального вреда из-за нарушения гарантированного Конституцией Украины права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду.

"Мы решили пойти по другому пути - не в порядке гражданского судопроизводства, а поддержать следователей и заявить эти иски в уголовном производстве, чтобы людей признали потерпевшими и гражданскими истцами. Суть идеи была достаточно проста. Мы понимали, в какой стране мы проживаем, что рано и поздно политики начнут влиять. Была идея создать из людей щит для следствия, чтобы никакие политики не развалили это уголовное производство", - подчеркнул Лупейко.

Вначале, отметил Лупейко, граждане смогли получить статусы потерпевших, но уже в конце 2018 года были вынесены индивидуальные постановления о лишении их этих статусов.

Кроме того, по словам Гавриловского сельского главы Олега Покрасьона, заявленные в уголовном производстве масштабы загрязнения были значительно приуменьшены.

"Показатель взяли только с одного птицеводческого комплекса. Если подсчитать, что на территории села Гавриловка есть восемнадцать площадок, если на половине площадок есть забойные комплексы, выходит сто шестьдесят тонн. А задокументировали только с одной, по другим вообще результат не брался", - сказал Покрасьон.

Он также отметил, что после регистрации уголовного производства с помощью экоактивистов и местного населения в урочище "Каланча" были выявлены десятки других подобных могильников.

В пресс-конференции приняли участие: директор «Юридической фирмы «Императив Плюс» Александр Лупейко; Гавриловский сельский голова Олег Покрасьон; общественный деятель Ирина Побидаш; глава Швейцарского фонда «Сокращение рисков» Владимир Костерин; ответственный секретарь ГО «Украинское общество охраны природы» Игорь Артеменко; секретарь ГО «Совет по экологической безопасности» Эдуард Рябый; глава ГО ГП «Международная экологическая безопасность» Дмитрий Бубело.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2018 года Печерский районный суд избрал меру пресечения владельцам и руководителю структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО "Комплекс Агромарс", который выпускает курятину под торговой маркой "Гавриловские курчата", подозреваемых в загрязнении окружающей среды.

Одному из владельцев агрохолдинга - Марине Сигал была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.

Другому владельцу агрохолдинга - Евгению Сигалу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Руководителя структурного подразделения предприятия арестовали на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн.

Позже Апелляционный суд Киева уменьшил размер залога для владельцев «Комплекса Агромарс» в 16 раз - до 5 млн грн.

В марте этого года Генеральная прокуратура закрыла дело против владельцев агрохолдинга «Агромарс» - бывшего депутата Верховной Рады Евгения Сигала и его жены, подозревавшихся в создании птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

Справка УНИАН. "Агромарс" – один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские курчата"), владельцами которого являются Евгений и Марина Сигал.

Это вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства - от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Главное производство холдинга находится в с. Гавриловка (Вышгородский р-н Киевской обл.).