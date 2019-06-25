ENEMO разместит в Украине 76 краткосрочных наблюдателей для мониторинга досрочных выборов в Верховную Раду (фото, видео)

Краткосрочные наблюдатели будут следить за процедурами открытия избирательных участков, голосования, подсчета голосов и передачи протоколов.

Киев. 25 июня. УНИАН. В Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявляют, что планируют разместить в Украине 76 краткосрочных наблюдателей с целью осуществления мониторинга за проведением досрочных выборов народных депутатов, которые состоятся 21 июля.

Как сообщили на пресс-конференции в УНИАН представители организации, сейчас в Украине уже аккредитовано 40 долгосрочных наблюдателей от ENEMO.

Миссия состоит из 12 членов основной команды. Долгосрочные наблюдатели были разделены на 20 команд для работы в разных областях Украины с 24 июня - по два наблюдателя в каждой команде.

76 краткосрочных наблюдателей будут размещены на участках в день голосования для мониторинга за процедурами открытия избирательных участков, голосования и подсчета голосов, а также передачи протоколов.

Глава миссии ENEMO Златко Вуйович заявил, что миссия работает в полном соответствии с международными стандартами наблюдения за выборами. "Объективность, беспристрастность и достоверность информации, собранной нашими наблюдателями, являются главными приоритетами миссии", - сказал Вуйович.

Он добавил, что задача миссии направлена на обеспечение уважения к свободному волеизъявлению избирателей путем мониторинга и отчетности о важнейших аспектах избирательного процесса.

"Все доклады и выводы ENEMO, которые будут представлены общественности, будут базироваться на выводах наблюдателей на местах, где они сосредоточатся на работе органов избирательной администрации, регистрации кандидатов, проведении агитации, жалобах, связанных с выборами, и других элементах избирательного процесса", - заявил он.

Представители миссии будут проводить встречи с представителями гражданского общества и СМИ для более полного мониторинга избирательного процесса.

Пресс-секретарь миссии Мая Миликич отметила, что ENEMO уже двенадцатый раз будет наблюдать за выборами в Украине.

*** Международная миссия по наблюдению ENEMO в Украине 2019 финансируется USAID (Агентством США по международному развитию) через NDI (Национальный демократический институт), Посольством Федеративной Республики Германия в Киеве и Королевством Нидерланды.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86524