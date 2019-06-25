Кандидаты от «Слуги народа» в мажоритарных округах Киева обнародовали свои стратегические приоритеты в случае избрания в ВР (фото, видео)

Всех 13 кандидатов в народные депутаты объединяет желание вернуть столице гордость.

Киев. 25 июня. УНИАН. Кандидаты в народные депутаты от партии «Слуга народа» в одномандатных избирательных округах Киева обнародовали основные пункты собственных предвыборных программ и наметили стратегические приоритеты в своей работе в случае избрания в Верховную Раду.

Представление кандидатов состоялось на пресс-конференции в УНИАН с участием Александра Ткаченко, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№ 9 в избирательном списке).

Ткаченко представил кандидатов в народные депутаты, которых выдвигает партия «Слуга народа» в одномандатных избирательных округах в столице.

«Вы видите 13 кандидатов, которые идут практически одной командой «Слуги народа», командой «Зе» по Киеву. Они достаточно разные - это и врачи, и ученые, и дипломаты, и журналисты, и звезды, но их объединяет одно - желание вернуть Киеву гордость, желание сделать так, чтобы в Киеве могли решать именно горожане, а не решали за них» , - заявил он.

В частности, общественный активист Александр Юрченко, который будет баллотироваться от партии «Слуга народа» в округе № 211, сообщил, что родился и вырос в Голосеевском районе Киева.

«Это мой дом, и я хочу, чтобы в моем доме был достаток. В течение многих лет я с местными жителями смотрю, чтобы в районе все проходило хорошо», - добавил он.

По словам активиста, прекратить беззаконие, которое совершается в столице и в Голосеевском районе в частности, можно только путем «полной перезагрузки системы, действующей в течение 27 лет».

«Первыми инициативами, какими бы я хотел заниматься в парламенте, - это сохранение природы. Я хотел бы усилить ответственность за нанесение вреда природе и окружающей среде», - подчеркнул Юрченко.

Еще один кандидат, баллотирующийся в округе № 212, Максим Перебийнис является заведующим отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис". Он отметил, что является врачом-анестезиологом, который работает в медицине уже 30 лет.

«Свое основное направление работы я вижу в медицинской реформе. Я считаю, что страну надо выводить из состояния наркоза. Реформу надо реанимировать, и это возможно только при перезагрузке власти. Я буду не только заниматься вопросами медицины, я считаю, что проблемы в стране системные. Это касается и экономики, и судебной власти - это надо менять», - заявил он.

От «Слуги народа» в округе № 213 будет баллотироваться врач-хирург Артем Дубнов. Он отметил, что родился и всю жизнь живет в столице, был участником Помаранчевой революции и Революции достоинства, после этого активно занимался волонтерством.

«Я решил пойти в парламент, чтобы стать надежной опорой в настоящих изменениях в Украине, мне надоели пустые обещания. Идя в парламент, я собираюсь очистить и перезагрузить основные правоохранительные органы - прокуратуру, СБУ, антикоррупционные органы, которые, к сожалению, работают не так, как надо в Украине», - добавил врач.

По словам Дубнова, приоритетом в его работе в Верховной Раде будет отмена депутатской неприкосновенности и упрощение процедуры импичмента президента, а также медицинская реформа.

«Я хочу, чтобы от Троещины, по которой я избираюсь и, в этом парламенте был свій «слуга народа», - подчеркнул Дубнов.

В округе № 214 при поддержке партии бдет баллотироваться Сергей Швец, специальный корреспондент и ведущий в ООО ТРК "Студия 1+1». Он заявил, что Украина имеет кучу возможностей, но потеряла их.

«Сейчас народ продемонстрировал, что имеет окно возможностей благодаря своему голосованию на президентских выборах. Я решил воспользоваться этим окном возможностей, чтобы убрать коррупционную составляющую с украинской власти, соблюсти курса на НАТО, ЕС, выбор западной цивилизации», - подчеркнул он.

Кандидатом в округе № 215 является дипломат, председатель правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

Яременко заявил, что его профессия связана с национальной безопасностью Украины, и его возможная работа в будущем парламенте будет направлена на укрепление страны, создание таких внешних и внутренних условий, которые бы позволили Украине стать непреодолимой, непобедимой для любого внешнего врага.

«Я рад, что понимание «Зе команды», президента Зеленского абсолютно совпадает с моими внутренними убеждениями. Сила Украины - в единстве народа, в полной трансформации политической системы страны ... Правительство должно обслуживать, а не диктовать условия», - заявил он.

Кроме того, дипломат отметил, что одним из из лозунгов кампании партии в столице лозунг: «В Киеве решаешь ты, а не за тебя!».

Кандидат в округе № 216 Леся Забуранная отметила, что она является экономистом, преподавателем, ученым.

«Имея большой багаж экономических знаний и большой опыт международного сотрудничества, реализации ряда проектов, я хочу, чтобы страна жила достойно, и люди, которые живут в этой стране, имели достойные условия жизни. Я считаю необходимым использовать весь опыт и багаж знаний, чтобы наша страна и наши граждане имели качественно новый уровень жизни, который имеют развитые цивилизованные страны», - отметила она.

Приоритетами в своей работе Забуранная назвала принятие и реализацию закона о корпоративной социальной ответственности и прозрачное формирование тарифов.

При поддержке партии "Слуга народа" в округе № 217 будет баллотироваться Марьяна Безуглая. Она сообщила, что врач по образованию, в 2015 году была мобилизована в зону проведения боевых действий. Позже пошла работать в проектный офис реформ Минобороны и в дальнейшем стала руководителем программы медицинской реформы в Вооруженных силах.

По словам Безуглой, она киевлянка, от «Слуги народа» будет баллотироваться на Оболони.

«Это один из очень развитых районов, но в нем большое количество проблем, и я с радостью присоединюсь к решению этих проблем. Акценты, которые я решила сделать, - это медицина и безопасность», - добавила Безуглая.

Кандидат от партии в округе № 218 предприниматель Дмитрий Гурин отметил, что баллотируется в Верховную Раду, чтобы «провести децентрализацию Киева». По его словам, «все деньги в Киеве контролируются на Крещатике ... А люди, которые управляют городом, - руководят им в своих интересах».

Ресторатор Николай Тищенко будет баллотироваться от «Слуги народа» в округе № 219. Он заявил, что в случае избрания народным депутатом главное внимание будет уделять повышению качества жизни украинцев.

Кандидат в округе № 221 Анна Пуртова отметила, что работает в сфере IТ и специализируется также на вопросах образования.

«Это два главных направления, на которых я хочу сконцентрироваться в парламенте. Мой идеал - это «государство в смартфоне», чтобы все государственные услуги были качественные, простые, доступные в режиме 24/7», - заявила она.

Кандидатом в округе № 222 является Роман Грищук - частный предприниматель, художественный руководитель студии "Мамахохотала". Он заявил, что идет в парламент, чтобы украинцам было проще достигать успеха в своей стране.

«Я иду по округу №222 - это Соломенский район, это самый студенческий округ в Украине, здесь находятся КПИ, НАУ, КНУБА, медицинский университет и еще несколько других. Проблемы студентов, проблемы качества образования мне очень близки», - подчеркнул он.

Кандидатом от партии в округе № 223 является Людмила Буймистер, директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша), с апреля 2018 года занимается консультациями в сфере альтернативной энергетики и устойчивого развития. Она сообщила, что имеет опыт управления крупными индустриальными предприятиями, где работали десятки тысяч людей, в четырех странах мира.

«Несколько лет имела честь руководить Гданьской судостроительной верфью в Польше. Я один из лучших специалистов в Украине в сфере новых энергетических и экологических технологий, которые нам необходимо будет внедрять. Я иду в парламент от Шевченковского района Киева, чтобы менять Украину и чтобы спасти район. Киев нужно децентрализовать, спасти от произвола застройщиков и воровства чиновников. Сделаем их еще раз», - подчеркнула она.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86532