Каждый пятый киевлянин разделяет те или иные тезисы российской пропаганды - социсследование

Киев. 25 марта. УНИАН. Каждый пятый киевлянин разделяет те или иные тезисы российской пропаганды, но наибольшее влияние она имеет на юге и востоке Украины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Киевского международного института социологии, представленные в УНИАН генеральным директором КМИС Владимиром Паниотто.

Как рассказал Паниотто, исследования КМИС имело целью выявить, насколько воспринимают тезисы российской пропаганды граждане в различных регионах Украины. Для этого социологи использовали так называемый индекс результативности российской пропаганды. Он был сформирован из типичных тезисов российских СМИ в отношении Украины, со следующей квазилогичной цепочки: Майдан был организован националистами вместе с американцами - в результате Майдана к власти пришли националисты, которые угрожают русскоязычному населению Украины - Крым и восток Украины были в опасности - Крым удалось защитить, включив его в состав России, а восток восстал и хочет гарантий независимости и безопасности - националисты, которые незаконно пришли к власти, начали войну со своим народом.

На основании этой цепочки было составлено 6 вопросов к респондентам: чем был Евромайдан, отношение к присоединению Крыма к России, отношение к США, отношение к АТО, уровень доверия к российским СМИ, доверие к украинским СМИ.

В результате социологи получили следующие данные: за западе Украины индекс результативности российской пропаганды составляет 12, в центре - 19, на юге - 32, на востоке (включая Донбасс) - 48. В Киеве - 21. Наименьшее влияние российская пропаганда имеет в Львовской области - 8%, наибольшее - в Донецкой, Харьковской (50) и Одесской, Луганской, Николаевской - 42, 38, 32 соответственно.

Также, как показало исследование, более восприимчивыми в российской телепропаганды являются люди с очень низким уровнем доходов, которым не хватает денег даже на еду. Их индекс - 38. Чисто русскоязычные граждане - индекс также 38, и те, кто считает себя россиянином, или более россиянином, чем украинце. Индекс таких 66 и 58 соответственно. А вот существенных различий по возрасту и образованию респондентов не выявлено.

Паниотто считает, что наиболее угрожающей с точки зрения информационного влияния России является Одесская область, Слобожанщина и Донбасс, и именно туда в первую очередь должны быть направлены контрпропагандистские усилия власти Украины.

Опрос был проведен 14 - 24 февраля методом личного интервью. Опросили 2013 респондентов в 108 населенных пунктах всех областей (кроме Крыма), в том числе и на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.