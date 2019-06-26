Интеграция в единый цифровой рынок ЕС является вполне реалистичной в пятилетнем периоде - Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции (фото, видео)

По словам генерального директора правительственного офиса, уникальность единого цифрового рынка заключается в том, что он обеспечивает единые походы и стандарты, отменяет барьеры и обеспечивает защиту персональных данных.

Киев. 26 июня. УНИАН. Интеграция в единый цифровой рынок ЕС является одной из приоритетных задач для Украины и вполне реалистична в пятилетнем периоде.

Об этом сообщила генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе пресс-конференции в УНИАН на тему: «Интеграция Украины в единый цифровой рынок ЕС: достижения и перспективы».

Мероприятие состоялось при поддержке проекта «Реформа управления на востоке Украины II», который реализуется компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Федерального правительства Германии.

«Во время форума «Украина на едином цифровом рынке ЕС», который состоялся 18 декабря 2018 года, был представлен проект Стратегии интеграции Украины в единый цифровой рынок ЕС и план мероприятий по ее реализации (Дорожная карта). В августе прошлого года Дорожная карта была передана Европейской комиссии, которая уже проанализировала ее и подготовила отчет, который в ближайшее время будет представлен… Я думаю, что при интенсивном политическом диалоге вполне реально присоединиться к единому цифровому рынку ЕС в пятилетнем периоде», - сказала Стефанишина.

Она отметила, что уже в июле ожидается визит в Украину оценочной миссии ЕС, которая в течение нескольких месяцев оценивать состояние правового приближения в данной сфере, институциональную возможность Украины имплементировать соответствующее право ЕС, инфраструктуру.

«Миссия будет работать как с государством, так и с бизнесом и гражданским обществом», - отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что уникальность единого цифрового рынка заключается в том, что он обеспечивает единые походы и стандарты, отменяет барьеры и обеспечивает защиту персональных данных.

«Сегодня в Украине этого практически нет. Интеграция в европейский цифровой рынок обеспечивает защиту прав людей, которые производят IT-продукты, и тех, кто потребляет», - отметила она.

Генеральный директор Директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства юстиции Украины Юлия Зайченко отметила, что интеграция в единый цифровой рынок ЕС упростит доступ украинцев к услугам ЕС.

«Электронные подписи расширяют такие услуги как Mobile ID. Это позволяет гражданам получать сим-карту, которая имеет эту подпись и прямо со своего телефона можно осуществлять электронную идентификацию своей личности. Если мы интегрируемся в цифровой рынок ЕС, то со своего телефона можно будет получать услуги, которые предоставляются в ЕС», - рассказала она.

Также Зайченко рассказала, что интеграция в единый цифровой рынок упростит участие украинского бизнеса во время тендерных процедур в ЕС, совершение сделок или поступление украинских граждан в университеты ЕС.

В пресс-конференции приняли участие: Ольга Стефанишина, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции; Юлия Зайченко, генеральный дректор Директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства юстиции Украины; Иван Кульчицкий, президент Общественной Организации «Агентство европейских инноваций»; Евгений Воронюк, заместитель директора Департамента информационных систем и технологий Министерства финансов Украины.

Модератор: Андрей Мелащенко.

Справка УНИАН. Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH поддерживает правительство Германии в достижении целей в области международного сотрудничества для устойчивого развития. Приоритетными направлениями сотрудничества Германии с Украиной являются: эффективное государственное управление, энергоэффективность, устойчивое экономическое развитие. Кроме того, немецкое сотрудничество охватывает предотвращение ВИЧ / СПИДа, а также преодоление кризисной ситуации на востоке Украины. При этом особое внимание уделяется поддержке украинских общин, интеграции внутренне перемещенных лиц.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86539