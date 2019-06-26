Единый стандарт юридически значимого электронного документа позволит перевести документооборот в госучреждениях на европейский стандарт - эксперты (фото, видео)

Кроме того, такой формат позволит отказаться от бумажных документов при взаимодействии с европейскими партнерами.

Киев. 26 июня. УНИАН. Единый стандарт юридически значимого электронного документа позволит Украине перевести документооборот в государственных учреждениях на европейский стандарт.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор департамента информационных технологий Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Владимир Брусиловский.

«20 ноября 2018 вступил в силу приказ № 60 Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины «Об утверждении требований к форматам данных электронного документооборота в органах государственной власти». Этот приказ позволил начать процесс перехода документооборота в госучреждениях на европейский стандарт. Таким образом, электронный документ нового формата может содержать как непосредственно текст документов, так и электронные подписи всех ведомств и учреждений, участвовавших в его создании», - сказал он.

При этом он добавил, что принятие этого приказа позволит нормировать вопросы архивного сохранения, согласования проектов нормативно-правовых актов, заключение и подписание договоров в электронной форме. Кроме того, это даст возможность расширить трансграничное взаимодействие и отказаться от бумажных документов при взаимодействии с европейскими партнерами благодаря применению стандарта, который используется в Европе.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции патентный поверенный, технический советник по электронному управлению проекта «Реформа управления на востоке Украины II» Вячеслав Штанько, проекту GIZ, который выполняется при поддержке правительства Германии, было очень важно поддержать эту инициативу, поскольку речь идет о равных правилах функционирования рынка документооборота в целом.

«Речь идет о стандартах и правилах функционирования рынка документооборота без предоставления преимущества тому или иному игроку, поэтому я уверен, что это еще на шаг приближает нас к интеграции Украины в единый цифровой рынок и в будущем поможет обеспечить выполнение ассоциации между Украиной и Европейским Союзом», - сказал он.

При этом директор Центрального государственного электронного архива Украины Юрий Ковтанюк сообщил, что такой формат с технической точки зрения позволяет очень упростить обмен информацией между оперативными системами и ее передачей на архивное сохранение.

«То есть у нас очень разгрузится работа этих систем, не будет кодирования и декодирования. Мы понимаем, что нам не удастся вечно хранить оригиналы документов, но есть механизмы и этот формат как раз поможет нам донести информацию до наших потомков», - пояснил Ковтанюк.

Мероприятие состоялось при поддержке проекта «Реформа управления на востоке Украины II», который реализуется компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Федерального правительства Германии.

В пресс-конференции приняли участие: Владимир Брусиловский, директор департамента информационных технологий Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины; Наталья Дресвянникова, юрист в сфере электронных доверительных услуг Kernel; Юрий Ковтанюк, директор Центрального государственного электронного архива Украины; Вячеслав Штанько, патентный поверенный, технический советник по электронному управлению проекта «Реформа управления на востоке Украины II», которые реализуетсяGIZ по поручению правительства Германии.

Модератор: Андрей Мелащенко.

Справка УНИАН. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH поддерживает правительство Германии в достижении целей в области международного сотрудничества для устойчивого развития. Приоритетными направлениями сотрудничества Германии с Украиной являются: эффективное государственное управление, энергоэффективность, устойчивое экономическое развитие. Кроме того, немецкое сотрудничество охватывает предотвращения ВИЧ / СПИДа, а также преодоление кризисной ситуации на востоке страны. При этом особое внимание уделяется поддержке украинских громад, которые приняли внутренне перемещенных лиц.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86541