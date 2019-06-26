При внедрении первичных электронных документов экономика Украины может дополнительно получить 261 млн евро – эксперты (фото, видео)

Для достижения данного экономического эффекта необходимо разрешить три группы проблем: имплементация закона про доверительные услуги, обмен и проверка электронными документами между бизнесом и проверяющими органами, обучение госслужащих работе с электронными документами.

Киев. 26 июня. УНИАН. При внедрении первичных электронных документов в сфере доверительных услуг, экономика Украины может дополнительно получить 261 млн евро только в отношениях между бизнесом и государством. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции в УНИАН на тему: «Бизнес и юридически значимые электронные документы - реалии» исполнительный директор независимого аналитического центра «Украинский Центр Европейской Политики» Любовь Акуленко.

Мероприятие состоялось при поддержке проекта «Реформа управления на востоке Украины II», который реализуется компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Федерального правительства Германии.

«Очень важно перед принятием какого-либо решения рассчитать экономическую выгоду от его внедрения. Последовав примеру европейцев, мы решили рассчитать возможный экономический эффект от внедрения первичных электронных документов», - сказала она.

По ее словам, исследования проводились в сегменте доверительных услуг, а именно в сфере внедрения электронного документооборота, где используется электронная цифровая подпись.

«Мы решили исследовать документооборот в части бизнес - государство. По нашим подсчетам, при полноценном приведении национального законодательства в соответствие с положениями законодательства ЕС в сфере электронных доверительных услуг, экономика Украины может дополнительно получить 261 млн евро только в отношениях между бизнесом и государством. Мы посчитали, что это приблизительно 6% внешнего долга», - сказала Акуленко.

По ее словам, на сегодняшний день существует три группы проблем, которые необходимо решить для получения данного экономического эффекта и успешного внедрения первичных электронных документов в сегменте доверительных услуг. Это, прежде всего, имплементация закона про доверительные услуги, так как не все его нормы работают на практике, обмен и проверка электронными документами между бизнесом и проверяющими органами, обучение государственных служащих работе с электронными документами.

Директор налогово-юридического департамента компании «Делойт» Дмитрий Павленко сказал, что на сегодняшний день, к сожалению, бизнес достаточно скептично относится к возможности использования электронных документов.

«С 2003 года есть закон об электронном документообороте, закон об электронной цифровой подписи. Эти законы опередили время. Законодательство существует давно, но бизнес до сих пор сомневается, законно ли вести электронный документооборот», - сказал он.

По его словам, пока бизнес не заявит о своем желании работать в электронной форме и не начнет выдвигать свои требования, ничего просходить не будет.

В пресс-конференции приняли участие: Любовь Акуленко, исполнительный директор независимого аналитического центра «Украинский Центр Европейской Политики»; Дмитрий Павленко, адвокат, директор налогово-юридического департамента компании «Делойт»; Александр Хижняк, руководитель IT-проэктов Kernel;; Александр Шемяткин, адвокат, партнер юридической фирмы «КМ Партнеры»; Инна Таптунова, адвокат, партнер юридической фирмы «КМ Партнеры».

Модератор - Андрей Мелащенко.

Справка УНИАН. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH поддерживает правительство Германии в достижении целей в области международного сотрудничества для устойчивого развития. Приоритетными направлениями сотрудничества Германии с Украиной являются: эффективное государственное управление, энергоэффективность, устойчивое экономическое развитие. Кроме того, немецкое сотрудничество охватывает предотвращения ВИЧ / СПИДа, а также преодоление кризисной ситуации на востоке страны. При этом особое внимание уделяется поддержке украинских громад, которые приняли внутренне перемещенных лиц.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86543