Учебный курс работы с юридически значимыми электронными документами будет способствовать развитию электронного документооборота в Украине - эксперты (фото, видео)

Киев. 26 июня. УНИАН. Разработанный при поддержке правительства Германии курс "Цифровое взаимодействие гражданина и органов публичной власти" по работе с юридически значимыми электронными документами в рамках проекта «Реформа управления на востоке Украины II» выполняется компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и будет способствовать развитию электронного документооборота в Украине.

Об этом сообщила кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института кибернетики имени В.М. Глушкова Национальной академии наук Украины Анастасия Гречко на пресс-конференции в УНИАН, посвященной презентации учебного курса.

«Я хочу представить вам курс "Цифровое взаимодействие гражданина и органов публичной власти", который разработан в рамках данного проекта и в первую очередь ориентирован на представителей бизнеса и органов госвласти, местного самоуправления и общественных организаций. Целью этого курса является формирование навыков и умений для пользователей курса, которые бы позволили им создавать, подписывать или проверять электронные документы, обмениваться ими и архивировать их», - сообщила Гречко.

По ее словам, курс разбит на три части лекционных материалов и содержит два практических занятия, которые позволяют усвоить теоретический материал на практике. Кроме того, она сообщила о наличии бесплатного сервиса создания электронных документов с использованием Mobile ID.

«Люди могут изучить этот материал, используя услугу Mobile ID для того, чтобы подписать электронный документ», - добавила эксперт.

По словам председателя общественной организации «Электронная демократия» Владимира Флёнца, который также присутствовал на мероприятии, данный сервис планируется совершенствовать и далее путем предоставления возможности не только пользователям проверять файлы и накладывать подписи, но и использовать этот сервис для интеграции в другие разработки, что особенно важно для малого и среднего бизнеса.

«Таким образом можно очень быстро интегрировать возможности накладывания проверки подписи по международному европейскому формату в бизнес-задачи и еще более ускорить ведение электронного документооборота на предприятии, способствовать развитию электронного документооборота в Украине», - отметил эксперт.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции координатор проекта «Реформа управления на востоке Украины II» Алексей Кубарь, данный курс является очень удобным для пользователей.

При содействии GIZ был разработан курс обучения работы с юридическими значимыми электронными документами… Именно с просветительской целью мы поддержали экспертную группу, которая разработала курс, он вышел очень удачным и понятным», - отметил Кубарь.

Мероприятие состоялось при поддержке проекта «Реформа управления на востоке Украины II», который реализуется компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Федерального правительства Германии.

В пресс-конференции приняли участие: Алексей Кубарь, координатор проекта «Реформа управления на востоке Украины II», который реализуется GIZ по поручению Правительства Германии; Анастасия Гречко, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института кибернетики им.Глушкова Национальной академии наук Украины; Владимир Фльонц, председатель общественной организации «Электронная демократия».

Модератор: Андрей Мелащенко

Справка УНИАН. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH поддерживает правительство Германии в достижении целей в области международного сотрудничества для устойчивого развития. Приоритетными направлениями сотрудничества Германии с Украиной являются: эффективное государственное управление, энергоэффективность, устойчивое экономическое развитие. Кроме того, немецкое сотрудничество охватывает предотвращение ВИЧ, СПИДа, а также преодоление кризисной ситуации на востоке страны. При этом особое внимание уделяется поддержке украинских громад, которые приняли внутренне перемещенных лиц.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/86546