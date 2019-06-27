Впервые в Украине инициировано проведение "Протеста диаспоры" с требованием обеспечить избирательные права украинцев за рубежом (видео)

Представители украинской диаспоры просят президента Владимира Зеленского защитить их конституционные избирательные права на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Киев. 27 июня. УНИАН. Впервые в Украине инициировано проведение "Протеста диаспоры" с требованием обеспечить избирательные права украинцев, проживающих за рубежом.

Об этом участники пресс-конференции на тему: «На День Конституции на Банковой состоится первый в истории Украины «Протест диаспоры»» заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Основательница международной общественной организации Global Ukraine (Франция) Виолетта Москалу сообщила, что накануне Дня Конституции Украины представители украинской диаспоры напоминают украинской власти и новому президенту Зеленскому об их обязанности защищать и обеспечивать конституционные и фундаментальные права всех украинцев, в том числе проживающих за рубежом и являющихся трудовыми мигрантами.

По ее словам, представители украинских трудовых мигрантов за рубежом возмущены дискриминацией их конституционных избирательных прав, поскольку право голоса для миллионов украинцев за рубежом на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины ограничено из-за архаичной организации выборов. По словам Москалу, трудовые мигранты, 98% украинцев за рубежом, де-факто не могут голосовать и не имеют своих представителей в украинском парламенте, которые смогут отстаивать вопросы их волнующие.

"Де-факто мы имеем 10 млн украинских граждан - трудовых мигрантов - это треть трудоспособного населения, треть избирателей, и очень плохо, что очень архаичная организация выборов за границей - недостаточное количество избирательных участков. И в таких условиях могут голосовать де-факто 2-3% наших граждан-избирателей, и соответственно 98% людей остаются за бортом. Это миллионы забытых граждан", - подчеркнула Москалу.

Она сказала, что, несмотря на активную адвокатскую кампанию представителей диаспоры, которая продолжается уже довольно долгое время, украинские власти упорно не видят и не слышат об этой проблеме, чтобы ее решить.

Москалу назвала такую ситуацию недопустимой, поскольку украинские трудовые мигранты осуществляют очень большую работу по продвижению и защите интересов Украины за рубежом.

"Надеемся, что в Администрации президента будет какой-то конструктивный ответ, и получим политический ответ, и что не будут забывать о миллионах трудовых мигрантов", - добавила Москалу.

Она призвала президента приложить усилия к урегулированию вопроса по обеспечению избирательных прав трудовых мигрантов.

"Если вы хотите реально модернизировать страну, обеспечьте нам право голоса. Мы знаем, как вернуть домой миллионы украинских граждан", - заявила она.

В свою очередь председатель Ассоциации украинцев в Республике Ирландия (АУРИ), координатор акции "Объединенные Знаменем#LiberateCrimea" (Ирландия) Николай Круцык отметил, что об украинских трудовых мигрантах, проживающих за рубежом, забывают, когда наступает избирательный период в Украине.

По словам Круцыка, в других странах открывают недостаточное количество избирательных участков. Избирательные участки открываются при посольствах или консульствах Украины, и в такой ситуации украинцам в странах их пребывания очень часто приходится преодолевать большие расстояния, даже сотни километров, чтобы добраться до участков.

"На данный момент, по старым законам, человек должен в рабочее время приехать, оставить свою работу, преодолеть возможно немаленькое расстояние, хотя в Ирландии это 200-300 км, в других странах это может быть и тысяча километров. Надо приехать, написать заявление, подать документы и надо быть лично в посольстве или консульстве", - сказал Круцык.

При этом, по его мнению, ситуацию можно улучшить, чтобы все процедурные вопросы для участия в голосовании можно было решать в электронном виде, отправлять документы по электронной почте. Также Круцык считает, что избирательные комиссии могут отправлять приглашения для участия в голосовании в электронном виде, а не в бумажном.

Как отметила представитель организации «Волонтерская сотня города Брешии» (Италия) Кристина Ошурко, складывается такое впечатление, что украинские мигранты как избиратели государству совсем не нужны.

"На президентских выборах проголосовали 53 тыс. украинских граждан из 10 млн, имеющих право голоса. Это суммарно на всех участках мира, и это мизерное количество, которое имеет очень небольшое влияние на выборы", - заявила Ошурко.

Она считает, что конституционные права украинских граждан, проживающих за рубежом, нарушаются.

Кроме того, Ошурко привела пример, что в Милане из 8 тыс. зарегистрированных избирателей проголосовали только 2 тыс.

В свою очередь представитель организации Israeli Friends of Ukraine (Израиль) Тимур Мамедов считает, что избирательный процесс за рубежом из-за бюрократических процедур напоминает голосования во времена Советского Союза.

"В Израиле один избирательный участок, но 15 тысяч украинцев, которые должны были бы проголосовать. И воскресенье - это рабочий день, многим очень трудно приехать с юга и севера, так как участок расположен посередине страны - в городе Тель-Авив", - сказал Мамедов.

Он сказал, что во время первого тура выборов президента Украины из 15 тыс. украинцев, проживущих в Израиле, проголосовали 360 человек, а во время второго тура - около 700.

По мнению Мамедова, процесс организации выборов необходимо автоматизировать.

По его словам, бюджетные средства, выделяемые на проведение выборов, используются неэффективно, поскольку есть факты, когда уже после завершения второго тура выборов люди получали бумажные конверты с приглашениями принять участие в голосовании.

Участники пресс-конференции отметили, что уже прошло время, когда представители украинской диаспоры молчали. Они заявили, что настроены отстаивать свои требования до их удовлетворения.

Спикеры пресс-конференции: Др. Виолетта Москалу, основательница Global Ukraine , Франция; Николай Круцик, Глава Ассоциации украинцев в республике Ирландия (АУРИ), координатор акции "Объединенные Знаменем #LiberateCrimea", Ирландия; Кристина Ошурко, «Волонтерская сотня г. Брешии», Италия; Валентина Тимчук - Марко, Ассоциация солидарности, взаимопомощи и культуры «Открытое Сердце», Португалия; Тимур Мамедов, Israeli Friends of Ukraine, Израиль ; Елена Топчу, Глава ГО "Спілка української культури і солідарності", Турция; Анастасия Лапочкина, Ukrainian Development Center, Египет.