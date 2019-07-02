Украина должна принять закон, направленный на наведение порядка в сфере предоставления админуслуг – эксперты (видео)

По их словам, сейчас в этой сфере много хаоса и желания зарабатывать на теневых схемах.

Киев. 2 июля. УНИАН. Эксперты призывают власть Украины принять единый закон, который бы навел порядок в сфере административных услуг в стране в плане определения критериев платности и бесплатности этих услуг, механизмов установления и использования админсборов, порядка и способов их оплаты.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил эксперт Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

«Нам нужен в Украине закон, который бы определил, какие административные услуги являются платными, а какие – бесплатными. Если услуга платная – то какая цена может быть на нее установлена? Могут ли стоить услуги также, как в странах Европейского Союза, при том, что уровень доходов у нас пока что не такой?», - отметил он.

«Вывод нашей организации такой, что, к сожалению, пока что в сфере оплаты за административные услуги власть порядка не навела. Несмотря на то, что это задание есть и в стратегии реформы государственного управления, и в разных правительственных документах, у нас тут хаос, паразитирующие предприятия в том же Министерстве внутренних дел, в миграционной службе, сомнительные эксперименты в Министерстве юстиции и много другого», - добавил эксперт центра.

По словам Тимощука, одной из причин для повторного обращения к власти с подобным предложением является подорожание с 1 июля услуг за оформление паспортов, хотя существует достаточно админуслуг, по которым стоимость не пересматривается многие годы.

«У нас в Украине около 1500 административных услуг, но государство почему-то заботится о регулировании ценообразования только в паспортной сфере. Паспортные услуги подорожали, тут якобы учитываются экономическая ситуация и рост доходов, но никто не смотрит на то, что у нас есть много сфер, которые более двадцати лет не пересматриваются", - отметил он.

Так, например, добавил эксперт, регистрация брака в Украине официально стоит 85 копеек, и с 1993 года этот платеж не пересматривался. Также, по словам Тимощука, есть нотариальные услуги, так называемый местный нотариат, которые стоят 17 копеек, 34 копейки, 85 копеек. "И эти платежи с 1993 года тоже не пересматривались», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Школьный, в свою очередь, отметил существенное подорожание паспортных услуг в Украине. Причем, по его словам, теперь стоимость оформления загранпаспорта в Украине будет выше, чем в некоторых странах Евросоюза.

«При оформлении ID-карты до двадцати рабочих дней нужно уже платить 345 грн, ранее нужно было платить 279 грн, то есть, это на 66 грн дороже. При оформлении ID-карты до десяти рабочих дней нужно сегодня уже платить 471 грн, ранее это было 366 грн, то есть, на 105 грн дороже. Это если ID-карта оформляется не впервые. При оформлении заграничного паспорта до двадцати рабочих дней сегодня уже нужно платить 682 грн, ранее это стоило 557 грн, то есть, на 125 грн дороже. И срочное оформление заграничного паспорта сегодня уже стоит 1034 грн, а ранее стоило 810 грн, то есть, на 224 грн дороже», - сказал он.

При этом эксперт обратил внимание, что в правительственном постановлении и в новости на сайте Кабмина значатся разные размеры административных сборов за оформление паспортов, что объясняется якобы увеличением цены услуг монополиста – госпредприятия «Полиграфкомбинат Украина».

Кроме того, сообщил Школьный, если украинцы приходят в офисы госпредприятия «Документ», то платят дополнительно 400 грн за услуги по оформлению загранпаспортов, что, по словам эксперта, нарушает нормы Закона «О Едином государственном демографическом реестре».

Как сообщал УНИАН, в Украине стоимость предоставления административных услуг в сфере миграции вырастет с 1 июля не более чем на 30%.