Кандидаты в депутаты от партии «Слуга народа» в одномандатных округах Киевской области представили инициативы, с которыми баллотируются в парламент (видео)

Об этом кандидаты в депутаты рассказали на пресс-конференции в УНИАН с участием главы партии Дмитрия Разумкова.

Киев. 3 июля. УНИАН. Кандидаты в народные депутаты от партии «Слуга народа» на внеочередных выборах в одномандатных округах в Киевской области представили планы и инициативы, с которыми баллотируются в Верховную Раду.

Об этом они рассказали на пресс-конференции в УНИАН с участием главы партии Дмитрия Разумкова.

В частности, кандидат в округе №90 в Верховную Раду на выборах 21 июля от партии «Слуга народа» Юрий Нестерчук подчеркнул, что выступает за отмену депутатской неприкосновенности, за принятие закона о привлечении чиновников к ответственности за незаконное обогащение, за искоренение коррупции и децентрализацию власти.

Кандидат в округе №91 Олег Дунды убежден, что имеет две главные задачи: полное очищение власти от коррупции и эффективное представительство интересов избирателей на национальном уровне.

Кандидат в округе № 92 Валерий Колюх решил присоединиться к команде президента Владимира Зеленского и предложить свои знания и опыт для внедрения европейских ценностей и стандартов для справедливости и благосостояния людей. По его словам, законопроект о местных референдумах будет одним из первых, который он внесет в парламент в случае избрания депутатом.

Кандидат в округе №93 Анна Скороход решила стать депутатом, чтобы показать и доказать, что власть бывает честной, открытой и прозрачной. Идя в парламент, ставит целью добиться, чтобы каждый гражданин имел реальное влияние на власть, и наша страна уверенно шла к прямой демократии. Одним из первых законопроектов, который внесла бы в парламент в случае избрания депутатом, был бы проект закона, который касается защиты окружающей среды и запрета использования пластика, второй - о запрете монополий.

Кандидат в округе № 94 Александр Дубинский в Верховной Раде планирует добиваться начала настоящей, а не декларативной борьбы с коррупцией, реальной децентрализации, увеличения средств местных бюджетов и внедрения механизмов, которые делают невозможным злоупотребление со средствами общины со стороны чиновников.

Кандидат в округе №95 Александр Горобец выступает за формирование четкого реестра новостроек путем создания системы градостроительного кадастра, за введение персональной ответственности депутатов местных советов за голосование за незаконные решения. Объединение территориальных громад, по его мнению, должно происходить исключительно на добровольных началах, а не имитировать игру в демократию.

Кандидат в округе №96 Ольга Василевская-Смаглюк считает, что победа Зеленского на выборах президента продемонстрировала, что общество устало от старых политиков. Она выступает за реформирование антикоррупционных органов и борьбу с коррупцией.

Кандидат в округе №97 Николай Галушко, попав в Верховную Раду, хочет добиться четкого и обязательного соблюдения законов для каждого, также выступает за отмену депутатской неприкосновенности.

Кандидат в округе №98 Сергей Бунин выступает за коренное изменение системы власти, заявляет, что идет в парламент отстаивать права всех украинцев.

Со своей стороны, председатель партии Разумков подчеркнул, что надеется на большое количество мандатов в Верховной Раде для реализации всех поставленных задач.

«Я надеюсь, что достаточно высокой будет оценка и ожидания общества 21 июля, и партия «Слуга народа» получит большое количество мандатов для того, чтобы реализовывать все те задачи, которые были поставлены перед Владимиром Зеленским, а сегодня - и перед представителями его команды», - заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.