Деревообрабатывающая отрасль Украины на грани полной остановки, необходима государственная стратегия развития и создание Министерства лесного хозяйства (видео, фото)

Из-за отсутствия государственной стратегии развития лесного хозяйства и поддержки отрасли со стороны государства, украинские деревообработчики готовы выходить на акции протеста по всей Украине.

Киев. 4 июля. УНИАН. Украинская деревообрабатывающая отрасль оказалась на грани полной остановки и банкротства из-за отсутствия четкой и прозрачной государственной стратегии ее развития.

Об этом сообщил глава Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовочных предприятий Западной Украины Игорь Соболевский.

"Что мы видим сейчас в отрасли? Полное отсутствие государственного финансирования, налоговую стагнацию, и то, о чем мы всегда говорили - полное отсутствие какой бы то ни было государственной программы развития деревообрабатывающей отрасли," - сказал Соболевский.

Он отметил, что существующая законодательная база, которая регулирует деревообрабатывающую отрасль в Украине, не является эффективной. В то же время, по его словам, для решения сложившихся в деревообрабатывающей отрасли проблем в Украине необходимо создать Министерство лесного хозяйства, а также принять законодательную базу, которая будет обеспечивать единые и прозрачные правила в этой отрасли. Кроме того, для поддержки деревообрабатывающей отрасли необходимо ввести государственные программы поддержки, которые позволили бы стимулировать производство конечных продуктов - мебели и столярных изделий, а также топливные и энергетические материалы.

"Если новое правительство, новая власть не повернется лицом к деревообрабатывающей отрасли, нам не останется ничего другого, кроме как выйти на улицы с массовыми протестными акциями. Другого пути мы не видим, поскольку никто не хочет нас слушать", - подчеркнул Соболевский.

В то же время, по словам директора Института поддержки регуляторной реформы в Украине Владимира Дороша, ассоциации деревообработчиков призывают президента а также его окружение к конструктивному диалогу и сотрудничеству с целью решения проблем отрасли.

Кроме того, глава Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготавливающих предприятий Львовщины Николай Когут отметил, что из-за неэффективного законодательного регулирования отрасли деревообработка в Украине оказалась на грани банкротства, а цены на украинскую продукцию деревообработки являются неконкурентноспособными.

Позицию главы Ассоциации Игоря Соболевского о необходимости создания в Украине Министерства лесного хозяйства поддержали глава Черновицкой ассоциации деревообработчиков Дмитрий Саин, глава Ассоциации деревообработчиков Киевщины Александр Ильюшенко, глава общественной организации "Объединение "Кластер" деревообработчиков Черкасской области" Андрей Зубченко и другие представители деревообрабатывающей отрасли Украины.

Фото с пресс-конференции в УНИАН : https://photo.unian.ua/theme/86688-derevoobrabatyvayushchaya-otrasl-ukrainy-na-grani-ostanovki-nuzhna-novaya-gosudarstvennaya-strategiya-razvitiya-i-sozdaniya-ministerstva-lesnogo-hozyaystva.html

Спикеры пресс-конференции: глава Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины Игорь Соболевский; глава Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Львовщины Николай Когут; глава Черновицкой ассоциации деревообработчиков Дмитрий Саин; глава Ассоциации деревообработчиков Киевщины Александр Илюшенко; глава ГС «Объединение КЛАСТЕР деревообработчиков Черкасской области» Андрей Зубченко; директор Института поддержки регуляторной реформы в Украине Владимир Дорош.