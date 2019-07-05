Партия "Сила и Честь" представила своих кандидатов-мажоритарщиков, которые баллотируются в Киеве (фото, видео)

В избирательных округах столицы партию будут представлять 6 кандидатов: Оксана Белякова, Виталий Дерпак, Александр Гончаренко, Ольга Коваленко-Петрович и Аким Клейменов.

Киев. 5 июля. УНИАН. Политическая партия "Сила и Честь" представила своих кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах столицы на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

На пресс-конференции в УНИАН кандидатов представил уполномоченный представитель партии "Сила и Честь" в Центральной избирательной комиссии по многомандатному избирательному округу , кандидат в народные депутаты по списку партии "Сила и Честь" Михаил Поживанов.

"Сегодня "Сила и Честь" - это фактически единственная идеологическая партия в политическом калейдоскопе. Партия, которая стоит на демократически консервативных основах. Каждый из нас живет в Киеве, видит проблемы города. Мы формировали команду из людей, которые являются киевлянами, родились в Киеве, понимают проблемы города, понимают, что надо менять, чтобы сделать наш город еще более комфортным и лучшим. Люди, которые будут избраны в округах, будут работать с жителями, решать их проблемы вместе с нашими депутатами по спискам", - отметил Поживанов.

Также в пресс-конференции приняли участие и кандидаты от партии "Сила и честь", которых представил Михаил Поживанов.

В частности, в избирательном округе № 215 баллотируется Оксана Белякова - политолог, эксперт, автор программы "Анатомия жизни" на крымскотатрском радио "Хаят".

В избирательном округе № 217 - Виталий Дерпак, подполковник запаса Вооруженных сил Украины, депутат Вышгородского райсовета, работает в структурах управления райсовета.

В избирательном округе № 218 - Александр Гончаренко, бизнесмен.

В избирательном округе № 219 - Ольга Коваленко-Петрович, военнослужащая запаса, подполковник, волонтер на радио "Мария".

В избирательном округе № 221 - Евгений Лохненко, адвокат, председатель ОО "Системное решение", управляющий партнер в адвокатской компании.

В избирательном округе № 222 - Аким Клейменов, бизнесмен, военный волонтер.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/86709-partiya-sila-i-chest-predstavila-kandidatov-v-narodnye-deputaty-v-odnomandatnyh-izbiratelnyh-okrugah-kieva.html