Представительство Министерства туризма Израиля в Украине знакомит с туристическими новинками Святой Земли в рамках туристической выставки UITT 2015

Представители израильской туристической отрасли приняли участие в туристической выставке UITT 2015. В Киеве были представлены последние израильские туристические новинки и разнообразие услуг для туристов в Израиле.

Уникальный тур - в Израиль на воздушном шаре - стал визуальной иллюстрацией стенда представителей израильской туриндустрии и украшением киевской туристической выставки UITT 2015.

26 марта Министерство туризма Израиля совместно с проектом Kiev Travel Massive впервые собрали на одной площадке «Знакомим с Израилем» экспертов в сфере туризма Израиля и Украины. Интересная и необычная презентация туристических возможностей Израиля покорила аудиторию. Также в рамках этого мероприятия израильские и украинские эксперты в сфере туризма смогли пообщаться, поделиться опытом, выиграть призы и, главное, - узнать много нового о туристических продуктах Израилях.

Официальная страница туристического проекта "Знакомим с Израилем": https://www.facebook.com/ZnakomimsIsraelem

Фото-новости: http://photo.unian.net/rus/themes/55678