Наиболее узнаваемыми партиями среди молодежи являются «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» - опрос (видео)

Кандидат философских наук, политический эксперт, представитель партии «Факел» Евгений Белоножко прогнозирует явку на досрочных парламентских выборах на уровне 40%.

Киев. 8 июля. УНИАН. Наиболее узнаваемыми партиями среди украинцев возрасте от 18 до 45 лет являются «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции УНИАН результаты социологического исследования, проведенного партией «Факел» совместно с ОО «Центр политических нарративов демократии».

По словам политолога, представителя ОО «Центр политических нарративов демократии» и Украинской Галицкой партии Павла Лодина, опрос направлен на выявление осведомленности украинского общества относительно традиционных и новых политических партий с целью установления уровня их узнаваемости и выяснения источников, откуда избиратели черпают информацию об имеющихся политических силах.

«Наша возрастная группа (опрошенных - УНИАН) - это молодые люди, живущие в городах и пользующиеся Интернетом. Эти люди в основном слышали о партиях с новыми названиями и обращают внимание прежде всего на интересные и провокационные названия, это своеобразный «хайп». Эти люди не углубляются сильно в смысл, их не интересует идеология. Граждане готовы голосовать за партии, в которых звезды, а не содержание, и это собственно мы прослеживаем на «феномене Зеленского», теперь уже в парламентской присоединился «феномен Вакарчука», - отметил Лодин.

«Мы задавали вопрос - какие партии вы знаете, и ответы распределились следующим образом: «Слуга народа» - 78%, «Европейская солидарность» - 75%, ВО «Батькивщина» - 70%, «Голос» - 50%, Радикальная партия Ляшко - 35%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 35%, ВО "Свобода" - 33%, Объединение «Самопомич» - 30%, «Оппозиционный блок» - 30%, «Сила и честь» - 22%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 20%, «Гражданская позиция» - 18%, Аграрная партия Украины - 15%, «Сила людей» - 15%, «Партия Шария» - 10%, Партия зеленых Украины - 9%, ВО «Факел» - 2 %, «Патриот» - 0,5%, «Социальная справедливость» - 0,5%, «Сила права» - 0,5%, Политическая партия «Независимость» - 0,5%».

При ответе на вопрос, о каких партиях вы слышали в последние полгода, результаты стали такими: «Слуга народа» - 78%, «Европейская солидарность» - 75%, ВО «Батькивщина» - 70%, «Голос» - 65%, Радикальная партия Ляшко - 40%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 40%, Объединение «Самопомич» - 40%, ВО «Свобода» - 35%, «Оппозиционный блок» - 35%, «Сила и честь» - 27%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 25%, «Гражданская позиция» - 21%, Аграрная партия Украины - 20%, «Сила людей» - 20%, «Партия Шария» - 15%, Партия зеленых Украины - 10%, ВО «Факел» - 5%, «Патриот» - 0,5%, «Социальная справедливость» - 0,5%, «Сила права» - 0,5%, Политическая партия «Независимость» - 0,5%».

Источники, из которых избиратели в основном получают информацию о партиях - телевидение (50%) и Интернет (40%). Только 7% опрошенных получают информацию из печатных СМИ и еще 3% используют другие источники информации.

Кроме того, среди опрошенных 86% респондентов знакомы с программой партий и лишь 14% знают о программных идеях или идеологии партий.

Более 55% респондентов заявили о намерении участвовать в выборах, более 30% - не планируют и еще чуть меньше 10% еще не определились.

В общем кандидат философских наук, политический эксперт, представитель партии «Факел» Евгений Белоножко прогнозирует явку на досрочных парламентских выборах на уровне 40%. «Мы прогнозируем, что именно молодежь может быть более апатичной, чем ожидалось это весной (во время президентских выборов - УНИАН). Это, безусловно, скажется на результатах их предпочтений и прогнозы, которые существуют сейчас, скорректируются», - добавил он.

«Чем более «хайповое», чем более странное, чем более провокационнее название партии - тем больше вероятность того, что об этой партии появятся сообщения в Интернете - тем более узнаваемой она будет ... К сожалению, апелляция к каким-то смыслам, идеологическим установкам, предложениям изменений может достучаться только к людям старшего возраста, которые ассоциируют политиков с теми, кто должен улучшить их жизнь уже сегодня», - отметил Белоножко

*** Опрос проводился с 1 июня по 1 июля 2019 года среди тысячи респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий, в возрасте от 18 до 45 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам. Метод проведения опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2%.